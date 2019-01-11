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    Возьмет ли «Лион» реванш за поражение в первом круге?

    «Лион» — «Реймс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 11 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Лион Реймс
    Прогноз на «Лион» — «Реймс»
    «Реймс» — «Лион»
    В пятницу, 11 января, «Лион» на своем поле будет принимать «Реймс» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Лион» — «Реймс».
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    «Лион»

    «Ткачи» провели 18 поединков в чемпионате Франции, в которых заработали 32 очка и расположились на третьей позиции, уступая второму «Лиллю» два балла, имеющему на один поединок больше.

    С учетом всех турниров подопечные Бруно Генезио имеют на данный момент 5-матчевую беспроигрышную серию, где они три встречи выиграли и две свели вничью.

    Непосредственно в Лиге 1 в этот период «Лион» провел только два матча. Разгромил в домашней игре «Монако» со счетом 3:0 и поделил очки с «Монпелье» (1:1) в гостях.

    В новом году «аристократы» успели сыграть только в одной встрече. На стадии 1/32 финала Кубка Франции они переиграли любителей — 2:0 и вышли в следующий этап розыгрыша, где сразятся с «Амьеном».

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  • 04/01/2019

    • Десять домашних поединков в этом сезоне Лиги 1 принесли «Лиону» шесть побед при двух ничьих и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 16:7.

    «Реймс»

    Футболисты Давида Гийона занимают девятое место в турнирной таблице Лиги 1. В 19 поединках они набрали 26 очков, уступая четвертой позиции всего лишь четыре балла.

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    «Красно-белые» не знают горечи поражений в четырех матчах кряду во всех турнирах. Сначала они провели в этом отрезке три игры в чемпионате, где расписали мировые с «Лиллем» (1:1) в гостях и «Каном» (2:2) дома, а также обыграли в родных пенатах «Страсбур» со счетом 2:1.

    «Реймс», как и их предстоящий противник, преодолел 1/32 финала Кубка Франции, обыграв представителя Лиги 2 «Ланс» на своем поле со счетом 2:0.

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    В девяти выездных поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Реймс» добился двух побед, четырех ничьих и трех поражений, разница мячей — 6:11.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом круге этого чемпионата «Реймс» на своем поле взял верх над «Лионом» со счетом 1:0. За последние четыре домашние поединка «ткачи» выиграли у «красно-белых» три раза при одном поражении.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 1.46, победа «Реймса» — 7.80, ничья — 4.70.

    «Лион», который ведет борьбу за попадание в топ-3, обязан брать три очка в предстоящем поединке. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0

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    Прогноз на «Лион» — «Реймс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В пятницу, 11 января, «Лион» на своем поле будет принимать «Реймс» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:45 по мск.
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