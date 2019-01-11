«Лион» — «Реймс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 11 января 2019 года

В пятницу, 11 января, «Лион» на своем поле будет принимать «Реймс» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Лион» — «Реймс».

«Лион»

«Ткачи» провели 18 поединков в чемпионате Франции, в которых заработали 32 очка и расположились на третьей позиции, уступая второму «Лиллю» два балла, имеющему на один поединок больше.

С учетом всех турниров подопечные Бруно Генезио имеют на данный момент 5-матчевую беспроигрышную серию, где они три встречи выиграли и две свели вничью.

Непосредственно в Лиге 1 в этот период «Лион» провел только два матча. Разгромил в домашней игре «Монако» со счетом 3:0 и поделил очки с «Монпелье» (1:1) в гостях.

В новом году «аристократы» успели сыграть только в одной встрече. На стадии 1/32 финала Кубка Франции они переиграли любителей — 2:0 и вышли в следующий этап розыгрыша, где сразятся с «Амьеном».

Десять домашних поединков в этом сезоне Лиги 1 принесли «Лиону» шесть побед при двух ничьих и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 16:7.

«Реймс»

Футболисты Давида Гийона занимают девятое место в турнирной таблице Лиги 1. В 19 поединках они набрали 26 очков, уступая четвертой позиции всего лишь четыре балла.

«Красно-белые» не знают горечи поражений в четырех матчах кряду во всех турнирах. Сначала они провели в этом отрезке три игры в чемпионате, где расписали мировые с «Лиллем» (1:1) в гостях и «Каном» (2:2) дома, а также обыграли в родных пенатах «Страсбур» со счетом 2:1.

«Реймс», как и их предстоящий противник, преодолел 1/32 финала Кубка Франции, обыграв представителя Лиги 2 «Ланс» на своем поле со счетом 2:0.

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В девяти выездных поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Реймс» добился двух побед, четырех ничьих и трех поражений, разница мячей — 6:11.

Календарь и таблица Лиги 1

В первом круге этого чемпионата «Реймс» на своем поле взял верх над «Лионом» со счетом 1:0. За последние четыре домашние поединка «ткачи» выиграли у «красно-белых» три раза при одном поражении.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 1.46, победа «Реймса» — 7.80, ничья — 4.70.

«Лион», который ведет борьбу за попадание в топ-3, обязан брать три очка в предстоящем поединке. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0