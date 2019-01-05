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    Прервет ли «Вальядолид» свою безвыигрышную домашнюю серию?

    «Вальядолид» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч 18 тура испанской Примеры 5 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Вальядолид Райо Вальекано
    Прогноз на «Вальядолид» — «Райо Вальекано»
    Футболисты «Вальядолида» празднуют забитый мяч
    В 18 туре испанской Примеры состоится матч между командами «Вальядолид» и «Райо Вальекано». Поединок пройдет на стадионе «Хосе Соррилья». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Вальядолид» — «Райо Вальекано».
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    «Вальядолид»

    Команда находится на 13 строчке и имеет 21 зачетный балл. Вслед за хозяевами гонятся «Эйбар», «Леганес» и «Реал Сосьедад». В случае успеха «Вальядолид» может претендовать на то, чтобы подняться выше по турнирной таблице Примеры.

    В 6 последних выступлениях у «бело-фиолетовых» было 3 поражения, 1 победа и две ничьи. В прошлый раз команда играла в Бильбао, где добыла 1 очко (1:1). Для оправдания этого коллектива стоит заметить, что 2 из 3 последних поражений были нанесены «Севильей» и мадридским «Атлетико».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В домашних стенах все симметрично — 2 победы, затем 2 ничьи и после этого 2 поражения. В последнем матче «Вальядолид» уступил «матрасникам» с минимальным отрывом (2:3).
    Подопечные Серхио пропускают в 5 из 6 последних встреч в Примере. Однако в 4 поединках в ворота «Вальядолида» влетало не более одного мяча.

    В списке травмированных Лопес, Луисми, Тони и Чоп. Участие трех последних под вопросом.

    «Райо Вальекано»

    «Пчелы» 19 команда в Примере. На счету коллектива 13 баллов. «Райо Вальекано» не опуститься ниже даже в случае поражения, но при положительном результате появится шанс подняться на строчку выше.

    Три поражения за шесть прошлых матчей — именно так можно охарактеризовать нынешнее состояние команды. Хотя на все эти исходы повлияли «Валенсия», «Бетис» и мадридский «Реал». В прошлый раз на своем поле гостям удалось обыграть «Леванте» со счетом 2:1.

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    На выезде «красно-полосатые» проигрывают уже 5 матч кряду. Таким образом, за 6 гостевых поединков было набрано лишь одно очко и это 19 результат в Примере. Кроме того, стоит отметить, что «Райо Вальекано» не забивает третью выездную встречу подряд.

    В лазарете Горка, Гарсия и Какута. Имбула имеет перебор желтых карточек, поэтому точно пропустит следующий поединок.

    Прогноз

    Фаворитом выступают хозяева — 2,08 против 3,80. В нынешнем сезоне на официальном уровне эти две команды не встречались. Если учитывать товарищескую игру в конце лета, то преимущество будет на стороне «Вальядолида».

    Последний официальный матч проводился во втором дивизионе и тогда на «Хосе Соррилья» судьи зафиксировали ничью 1:1. Мы прогнозируем, что в этот раз «Вальядолид» сможет как минимум не проиграть.

    Подопечные Серхио вполне могут пропустить в свои ворота, а «Райо Вальекано» в конце концов прервать безголевую серию в чемпионате Испании на выезде.Прогноз — хозяева не проиграют и ТБ 2,5 с коэффициентом 2,90. 0

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Райо Вальекано». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90. В 18 туре испанской Примеры состоится матч между командами «Вальядолид» и «Райо Вальекано». Поединок пройдет на стадионе «Хосе Соррилья». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по московскому времени.
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