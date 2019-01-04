«Нант» — «Шатору». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Франции 4 января 2019 года

4 января на стадионе «Божуар» состоится футбольный поединок в рамках 1/32 финала Кубка Франции, в котором сыграют «Нант» и «Шатору». Начало матча в 22:55 по московскому времени. Прогноз на «Нант» — «Шатору».

«Нант»

«Нант» является представителем французской Лиги 1, в которой он занимает 14 место. Тем не менее даже являясь середняком в своей группе команда остается грозным соперником для оппонента.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Нант» еще не играл в Кубке Франции, поэтому данная встреча станет первой. Если говорить о национальных кубках в целом, то ранее клуб принимал участие в Кубке лиги, в котором успел сыграть только два поединка, прежде чем вылететь.

В первой игре «Нанту» удалось обыграть «Монпелье» со счетом 0:3, а затем уже «Ренн» не пустил команду дальше и выиграл на своем поле 2:1.

Все прогнозы на футбол

С учетом всех турниров за 6 последних матчей у хозяев было 3 поражения, две ничьи и одна победа. Перед этим у «канареек» была успешная серия из 4 встреч.

На домашнем поле «желто-зеленые» не уступают 4 игры кряду. Кроме того, в трех прошлых поединках пропускалось не более двух мячей. Перед кубковой встречей «Нант» играл с «ПСЖ» на выезде и сумел почти безболезненно покинуть чужой стадион (1:0).

Лучшим бомбардиром клуба является Эмильяно Сала с 13 голами на счету. Он забивал в одном из матчей Кубка лиги.

«Шатору»

«Шатору» выступает в этой истории командой из Лиги 2. Там представители одноименного города занимают 13 строчку. Для гостей это будет уже 5 кубковая встреча.

Из Кубка лиги «Шатору» вылетел, проиграв во второй встрече «Осеру» со счетом 2:1. В Кубке Франции гости сначала обыграли «Фонтенай» (2:3), а затем «По» 4:0.

В 6 последних играх у «Шатору» было 3 победы, 2 поражения и 1 ничья. Безвыигрышная серия для команды длится уже второй матч. В трех последних поединках гости пропустили в общей сложности всего один мяч.

Перед этой кубковой встречей «Шатору» уступил «Аяччо» у себя дома (0:1).

Лучшим голеодором команды является Урнаре Тункаре с 3 забитыми мячами на счету.

Очные противостояния

В Кубке Франции эти команды встречаются только второй раз за последние 10 лет. В первый раз «Нант» прошел дальше, сумев забить гостям лишь на последних минутах овертайма. За последние 12 лет «Шатору» ни разу не побеждал хозяев. Прошлый поединок состоялся 15 апреля 2013 года в рамках Лиги 2, в котором «Нант» одолел соперника со счетом 0:4.

Прогноз

Букмекеры склоняются к тому, что фаворитом являются хозяева — 1,47 против 6,90. Учитывая статус обеих команд, мы прогнозируем, что именно «Нант» добьется победы в предстоящем матче и пройдет дальше по турнирной сетке.

Все же у представителя Лиги 1 более мощный состав, да и бомбардиры будут намного опаснее. Наш прогноз — победа «Нанта» с форой -1. На это дается коэффициент 1,80. 0