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    Киевское «Динамо» завершит год на мажорной ноте

    «Динамо» К — «Яблонец». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Динамо Киев
    Прогноз на «Динамо» К — «Яблонец»
    «Динамо» уже вышло в плей-офф
    В четверг, 13 декабря, киевское «Динамо» будет принимать чешский «Яблонец» рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо» К — «Яблонец».
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    «Динамо» К

    Киевское «Динамо» в пяти матчах групповой стадии Лиги Европы набрало 11 очков. Подопечные Александра Хацкевича неудачно стартовали в турнире, набрав 2 очка в двух турах, но затем одержали три победы.

    Сперва «Динамо» с одинаковым счетом (2:2) завершило поединки против «Астаны» и «Яблонца», после чего сумело дважды обыграть «Ренн» — 2:1 в гостях и 3:1 дома.

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    Далее была встреча с «Астаной» на выезде, которая оказалась решающей. Киевляне забили гол, но испытывали огромные проблемы и чудом сохранили ворота на замке. Главной проблемой стал искусственный газон, к которому украинцам не удавалось в полной мере приспособиться. Тем не менее, победа состоялась, а «Динамо» гарантировало себе первое место в группе.

    Последним матчем перед «Яблонцем» стало противостояние с «Карпатами». Киевляне на выезде разгромили соперника (4:0) и в отличном настроении подходят к последнему еврокубковому поединку в году.

    «Яблонец»

    Чешская команда занимает последнюю строчку в своем квартете. В трех поединках группового этапа она набрала лишь одно очко.

    Начал этот турнир «Яблонец» с выездного поражения от французского «Ренна» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на последней минуте встречи.

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    Затем подопечные Петра Рады две игры свели вничью. Сначала они ушли от поражения в матче с «Динамо» (2:2), а потом расписали мировую на своем поле с «Астаной» (1:1). На выезде чехи уступили казахстанцам — 1:2. В пятом туре «Яблонец» принимал «Ренн» и вновь проиграл — 0:1. Все кончено, а команда потеряла все шансы на выход из группы, поэтому вояж в Киев — чистая формальность.

    После 18 туров в чемпионате Чехии «зелено-белые» занимают третью позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка и отставая от первого места на 13 пунктов.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.60. На победу гостей дают — 6.10, ничья оценена — в 4.10.

    У Александра Хацкевича есть возможность провести ротацию и проверить резерв, но в нынешнем сезоне динамовцы находятся под давлением и даже в таком поединке попытаются порадовать болельщиков победой, чтобы на мажорной ноте завершить год. Именно это сработает на фоне чехов, которым ничего в морозной столице Украины уже не надо. Предлагаем поставить на победу киевлян с форой -1 гол за 2.02. 0

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    Прогноз на «Динамо» К — «Яблонец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. В четверг, 13 декабря, киевское «Динамо» будет принимать чешский «Яблонец» рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск.
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