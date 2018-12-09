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    «Реал Сосьедад» и «Вальядолид» закончат без нулей

    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 9 декабря 2018 года

    Футбол Испании Примера Реал Сосьедад Вальядолид
    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вальядолид»
    Микель Оярсабаль
    В рамках 15-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Вальядолид». Встреча пройдет на стадионе «Аноэта» 9 декабря. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вальядолид».
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» к матчу 15-го тура подходит в хорошем настроении. На неделе подопечные Асьера Гаритано выбили «Сельту» и прошли в 1/8 финала Кубка Испании. После ничьей в первом матче ответная игра завершилась победой «Сосьедада» со счетом 2:0.

    В чемпионате «бело-голубые» выступают с переменным успехом. Так, в последних пяти турах команда дважды выиграла, два раза проиграла и один раз сыграла вничью.

    Вполне логично, что в турнирной таблице Примеры после десяти туров «Реал Сосьедад» располагается на одиннадцатом месте — в активе у команды 19 очков, 17 забитых и 16 пропущенных мячей.

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    Стоит отметить, что на своем поле в текущем чемпионате «Реал Сосьедад» не впечатляет. Первую победу «бело-голубые» одержали лишь в шестом домашнем матче сезона, обыграв «Сельту» (2:1), а до этого трижды сыграли вничью и два раза уступили.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид», как и «Реал Сосьедад», сумел пройти в 1/8 финала Кубка Испании. В ответной встрече, как и в первой, подопечные Серхио Гонсалеса Сориано одержали победу со счетом 2:1.

    К матчу 15-го тура новичок Примеры подошел на шестнадцатой строчке в турнирной таблице. У команды в активе 17 очков, 11 забитых и 14 пропущенных мячей. По забитым голам «Вальядолид» — худшая команда Ла лиги наряду с «Валенсией».

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    После серии из четырех побед кряду в чемпионате Испании «Вальядолид» выдал безвыигрышную серию, которая достигла уже пяти матчей — две ничьи и три поражения. В предыдущем туре команда на своем поле проиграла «Леганесу» со счетом 2:4.

    Отметим, что две свои победы из четырех в этом чемпионате «Вальядолид» одержал в гостях, минимально обыграв «Вильярреал» и «Бетис». Также на выезде «бело-фиолетовые» трижды сыграли вничью и два раза проиграли.

    Прогноз

    На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничью — 3,74, а на победу гостей — 6,00.

    Матчи этих команд друг против друга, как правило, проходят результативно. В этом матче можно также ожидать голов от обеих команд. «Вальядолиду», который испытывает проблемы в атаке, должно помочь то, что «Реал Сосьедад» остался без основной пары центральных защитников Эктора Морено и Арица Элустондо, а также левого защитника Кевина Родригеша, которые угодили в лазарет.

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют — Да» с коэффициентом 2,16. 0

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16. В рамках 15-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Вальядолид». Встреча пройдет на стадионе «Аноэта» 9 декабря. Начало — в 20:30 мск.
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