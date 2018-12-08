«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 8 декабря 2018 года

В субботу, 8 декабря, в рамках 15-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле будет принимать «Барселону». Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Барселона».

«Эспаньол»

Хоан Франсеск Сицилия сколотил в Барселоне добротный коллектив. До недавнего времени «Эспаньол» дерзко цеплялся за место в групповом этапе Лиги Европы и занимал пятую строчку турнирной таблицы.

Однако в последнее время дела пошли на спад, в результате чего «попугаи» оказались восьмыми, набрав 21 очко. Тем не менее, пара побед вновь вернет коллектив в борьбу за топ-5.

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5 ноября «Эспаньол» дома одолел «Атлетик» (1:0), после чего последовала серия из трех поражений от «Севильи» (1:2), «Жироны» (1:3) и «Хетафе» (0:3). Сказка кончилась, а проблемам конца не видно, ведь после каталонцев команду ждут матчи с «Бетисом» и мадридским «Атлетико».

«Барселона»

«Барселона» только по итогам минувшего тура в Примере смогла вернуть себе лидерство. Дружина Эрнесто Вальверде одолела «Вильярреал» (2:0) на своем поле, в то время как их конкуренты очки потеряли.

До этой виктории каталонцы не могли одержать победу в трех играх кряду. Одна из них пришлась на поединок Лиги чемпионов (с «Интером» — 1:1) и две на чемпионат («Бетис» — 3:4 и «Атлетико» — 1:1).

Помимо победы в чемпионате на прошлой неделе «Барса» одолела и голландский ПСВ (2:1) в ЛЧ, и таким образом досрочно стала победителем в своей группе.

5 декабря ближайший резерв каталонцев в 1/16 финала Кубка Короля разобрался с командой «Культураль Леонеза» — 4:1. Голы забивали Мунир, Денис Суарес (дубль) и Малком.

У гранда Примеры хватает кадровых потерь во всех линиях, но главная — отсутствие Луиса Суареса.

Прогноз

В последний раз команды встречались во втором круге прошлого сезона. Тогда была зафиксирована ничья — 1:1.

«Барса» лидирует, но отрыв от «Севильи» составляет всего 1 балл. Сине-гранатовые в полном порядке и вряд ли допустят осечку, ведь соперник ныне переживает кризис. Да, это каталонское дерби, но «попугаи» к нему явно не готовы. Ставим на победу «Барсы» с форой -1 гол за 1,83. 0