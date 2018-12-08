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    «Матрасники» не дадут «Барсе» оторваться

    «Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 8 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Алавес
    Прогноз на «Атлетико» — «Алавес»
    Футболисты «Атлетико»
    В субботу, 8 декабря, в 15 туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» примет на своем поле «Алавес». Начало матча — в 15:00 по Москве. Прогноз на «Атлетико» — «Алавес».
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    «Атлетико»

    «Индейцы» перед 15 туром Примеры расположились на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков и отстают от первой «Барселоны» на три пункта.

    У «матрасников» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, а на внутренней арене эта серия насчитывает 11 встреч.

    Последние две игры в чемпионате подопечные Диего Симеоне свели вничью. Сначала они поделили очки с «Барсой» (1:1) дома и «Жироной» (1:1) в гостях. Между этими поединками «Атлетико» обыграл «Монако» (2:0) в Лиге чемпионов. А также накануне одолел «Сант Андреу» (4:0) в Кубке Испании.

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  • 30/11/2018

    • Семь домашних матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании принесли «красно-белым» пять побед при двух ничьих, разница мячей — 12:4.

    «Алавес»

    Дружина Абелардо в 14 поединках Ла Лиги набрала 24 балла и расположилась строкой ниже своего предстоящего противника.

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    С учетом кубкового поединка «славные» не могут победить в трех играх кряду. В этот период они проиграли в чемпионате «Леганесу» (0:1) в гостях и сыграли вничью с «Севильей» (1:1) дома.

    А несколько дней тому назад «Алавес» уступил в ответной встрече Кубка Короля «Жироне» со счетом 1:2 и вылетел из турнира, т.к. первая игра завершилась — 2:2.

    Семь гостевых матчей в этом сезоне Примеры закончились для «Алавеса» бескомпромиссно. Три поединка он выиграл и четыре встречи проиграл, разница мячей — 9:9.

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    • В прошлом сезоне мадридцы выиграли минимально в обеих встречах с одинаковым результатом 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.40, победа «Алавеса» — 10.00, ничья — 4.25.

    «Матрасники» сильно выступают на своей арене, и в игре с предстоящем противником должны заработать три балла. А т.к. команда Симеоне не отличается высокой результативностью, предлагаем поставить — победа «Атлетико» + ТМ 3,5. 0

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    Прогноз на «Атлетико» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В субботу, 8 декабря, в 15 туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» примет на своем поле «Алавес». Начало матча — в 15:00 по Москве.
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