Шотландия — Израиль. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 20 ноября 2018 года

В рамках 6-го тура группы 1 Лиги C в Лиге наций сборная Шотландии примет на своем поле команду Израиля. Матч состоится 20 ноября и начнется в 22.45 по Москве. Прогноз на Шотландия — Израиль.

Шотландия

В ровной группе 1 третьего дивизиона Лиги наций сборную Шотландии считали одним из претендентов на выход в Лигу B. Сейчас можно сказать, что «Тартановая армия» стала теневым фаворитом на победу в этом трио.

В первом туре скотты победили на своем поле Албанию (2:0), но вслед за радостью от успеха пришло разочарование от неудачи. Команда неудачно съездила к Израилю, уступив тому 1:2.

Тем не менее, единственный мяч коллектива, забитый Чарльзом Макгрю с пенальти, теперь позволяет ему рассчитывать на победу в группе при победе 1:0. Все потому, что предпоследнем туре подопечные Алекса Маклиша разгромили в гостях Албанию (4:0), поэтому сравнялись по очкам с лидером Израилем.

Израиль

Как для небольшого количества конкурентов, сборная Израиля серьезно рисковала, проиграв в первом туре Албании (0:1) в гостях. К чести ближневосточной национальной команды, ей удалось исправить ситуацию в группе.

Сперва во втором поединке коллектив справился на своем поле с основным конкурентом Шотландией, выиграв 2:1. А затем контраргументов в домашних стенах не нашлось у Албании (0:2).

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Таким образом, по итогам трех матчей у подопечных Андреаса Херцога шесть очков и первое место. Тем не менее, стоит ему проиграть в гостях Шотландии в последнем туре 0:1, 1:2 или с разницей в два мяча, то победителем станет именно британская сборная.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых, равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что Шотландия выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0