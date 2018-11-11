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    Прервет ли «Аталанта» победную серию «Интера» в Серии А?

    «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Серии А 11 ноября 2018 года

    Футбол Италии Аталанта Интер
    Прогноз на «Аталанта» — «Интер»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 11 ноября, в 12-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле примет «Наполи». Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Интер».
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    «Аталанта»

    «Боги» перед 12 туром итальянского чемпионата занимают 10 позицию в турнирной таблице, набрав в этих поединках 15 очков и отстают от шестой еврокубковой строки на три балла.

    Последние три поединка в Серии А бергамцы выиграли. Поочередно были повержены «Кьево» (5:1) в гостях, «Парма» (3:0) в гостях и «Болонья» (2:1) на ее арене.

    Этими викториями «черно-синие» прервали 9-матчевую серию без побед во всех турнирах. В этот период они пять встреч свели вничью и четыре игры проиграли.

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    В этом чемпионате Италии «Аталанта» провела пять матчей на своем поле, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и два поединка проиграла, разница мячей — 7:2.

    «Интер»

    «Нерадзурри» после 11 матчей чемпионата Италии расположились на второй строке, имея в своем активе 25 баллов и отстают от первого«Юве» на шесть очков.

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    В Серии А «Интер» выиграл последние семь встреч. Терял очки он в чемпионате аж 15 сентября, когда на своем поле уступил «Парме» со счетом 0:1.

    Выездные поединки этого сезона принесли миланскому клубу четыре победы при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 9:2.

    Календарь и таблица Серии А

    В минувшем розыгрыше Серии А оппоненты в Бергамо расписали мировую со счетом 0:0, а в Милане хозяева взяли верх — 2:0. За последние пять сезонов «Аталанта» на родной арене только один раз проиграла «Интеру».

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.65.

    На победу гостей дают — 2.75, ничья оценена — в 3.45.

    Обе команды в чемпионате давно не играли вничью. И учитывая, что оппоненты сейчас находятся в хорошей форме, прогнозируем ничейный результат в этой игре. 0

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    Прогноз на «Аталанта» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.45. В воскресенье, 11 ноября, в 12-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле примет «Наполи». Матч начнется в 14:30 по московскому времени.
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