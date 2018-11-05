«Эспаньол» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу 5 ноября 2018 года

В понедельник, 5 ноября, в последнем матче 11-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» примет на своем поле «Атлетик» из Бильбао. Начало поединка назначено на 23:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Атлетик».

«Эспаньол»

Хоан Франсеск Сицилия сколотил в Барселоне добротный коллектив. Сейчас «Эспаньол» дерзко цепляется за место в групповом этапе Лиги Европы и после десяти туров как раз занимает соответствующую пятую строчку турнирной таблицы.

Календарь и таблица испанской Примеры

Преимущество над шестым «Вальядолидом» составляет два очка, а расстояние до четвертого лигочемпионского места — одно очко.

В последнем туре «попугаи» как раз упустили отличный шанс войти в избранный квартет. Они упустили победу на 91-й минуте в выездном поединке против «Вальядолида» (1:1).

Сама игра была равной и очень показательной в плане командных ценностей. Приоритеты нынешнего «Эспаньола» очень точно выражает пословицы «Лучше синица в руках…» Ведь, забив гол на 20-й минуте, подопечные Руби отошли назад и всеми силами оборонялись (всего 1 попадание в створ за весь второй тайм).

В результате — одна оплошность стоила «бело-синим» двух очков и места в топ-4 команд испанской Примеры.

«Атлетик»

В высшем дивизионе Испании на данный момент есть только одна еще более миролюбивая команда, чем «Атлетик» из Бильбао. Это «Валенсия».

У «летучих мышей» восемь ничейных результатов после десяти туров, а у «басков» — семь. Такая склонность к компромиссам не дала ничего больше 10-ти очков и 16-го места в турнирной таблице.

Отличительная особенность команды Эдуардо Бериссо — рассеянное внимание в концовках матчей. Ведь его «львы» 9 голов из общих 15-ти «глотнули» в заключительные полчаса отведенного времени.

Календарь и таблица испанской Примеры

В последнем туре «Атлетик» как раз играл против главного конкурента по ничейным результатам — «Валенсии», и они выдали классику — 0:0 с достаточным количеством попыток (24 удара на обе команды) и низким уровнем качества этих самых попыток (5 попаданий в створ на обе команды.

Прогноз

Команда Хоана Франсеска Сицилии одинаково результативна что дома, что на выезде. При этом «попугаи» предпочитают распределять силы на всю игру равномерно, не делая акцент на каком-либо из таймов.

Поэтому предлагаем сыграть на осведомленности наставника «Эспаньола» и на слабости внимания игроков «Атлетика». Наш прогноз — «2 тайм: "Эспаньол" забьет» за 1,66. 0