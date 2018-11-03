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    «Реал» вернется на победную стезю в Примере

    «Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на чемпионат Испании 3 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Вальядолид
    Прогноз на «Реал» — «Вальядолид»
    Солари уже одержал первую победу во главе «Реала»
    В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Начало встречи — в 18:15 по Москве. Прогноз на «Реал» — «Вальядолид».
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    «Реал»

    «Реал» начал сезон с трех побед кряду в рамках Примеры (если не считать проигранный Суперкубок УЕФА), но затем случился спад. В недавних матчах они уступили «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:5), а также разошлись миром с «Атлетико» (0:0).

    В Лиге чемпионов «Сливочные» тоже особо не впечатляют. На прошлой неделе они с трудом обыграли «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1), хотя в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

    Затянувшаяся полоса неудач привела к тому, что сейчас королевский клуб откатился на девятое место Ла Лиги после 10-ти туров, а с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги. Но в первом матче с Сантьяго Солари у руля команды мадридцы разгромили в первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилью» (4:0) в гостях.

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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» — отличный пример того, как самому себе напакостить, а потому неимоверными усилиями все героически исправить. После отвратительного старта нынешнего сезона (ни одной победы в первых пяти матчах) «Пусела» добилась шестой позиции в турнирной таблице благодаря серии из четырех побед подряд.

    В эту серию вошли разномастные соперники: «Леванте» (2:1), «Вильярреал» (1:0), «Уэска» (1:0) и «Бетис» (1:0). На выезде команда преимущественно думает об обороне, ставку делает на первый тайм, ведь ничья лучше чем поражение.

    Однако серия из четырех побед кряду прервалась в прошлом туре, когда на своем поле коллектив довольствовалась ничьей против «Эспаньола» (1:1), правда, все равно удержался на шестом месте. И все же, после победы над «Мальоркой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде настроение подопечных Серхио Гонсалеса должно было улучшиться.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 7,50.

    Рекомендуем ставить на то, что Карим Бензема забьет, «Реал» выиграет 3-0, 3-1 или 4-1 за 6,50. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.50. В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Начало встречи — в 18:15 по Москве.
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