«Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на чемпионат Испании 3 ноября 2018 года

В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Начало встречи — в 18:15 по Москве. Прогноз на «Реал» — «Вальядолид».

«Реал»

«Реал» начал сезон с трех побед кряду в рамках Примеры (если не считать проигранный Суперкубок УЕФА), но затем случился спад. В недавних матчах они уступили «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:5), а также разошлись миром с «Атлетико» (0:0).

В Лиге чемпионов «Сливочные» тоже особо не впечатляют. На прошлой неделе они с трудом обыграли «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1), хотя в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

Затянувшаяся полоса неудач привела к тому, что сейчас королевский клуб откатился на девятое место Ла Лиги после 10-ти туров, а с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги. Но в первом матче с Сантьяго Солари у руля команды мадридцы разгромили в первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилью» (4:0) в гостях.

«Вальядолид»

«Вальядолид» — отличный пример того, как самому себе напакостить, а потому неимоверными усилиями все героически исправить. После отвратительного старта нынешнего сезона (ни одной победы в первых пяти матчах) «Пусела» добилась шестой позиции в турнирной таблице благодаря серии из четырех побед подряд.

В эту серию вошли разномастные соперники: «Леванте» (2:1), «Вильярреал» (1:0), «Уэска» (1:0) и «Бетис» (1:0). На выезде команда преимущественно думает об обороне, ставку делает на первый тайм, ведь ничья лучше чем поражение.

Однако серия из четырех побед кряду прервалась в прошлом туре, когда на своем поле коллектив довольствовалась ничьей против «Эспаньола» (1:1), правда, все равно удержался на шестом месте. И все же, после победы над «Мальоркой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде настроение подопечных Серхио Гонсалеса должно было улучшиться.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 7,50.

Рекомендуем ставить на то, что Карим Бензема забьет, «Реал» выиграет 3-0, 3-1 или 4-1 за 6,50. 0