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    Продолжит ли «Барселона» побеждать без Месси?

    «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки на чемпионат Испании 3 ноября 2018 года

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    Прогноз на «Райо Вальекано» — «Барселона»
    «Барселона» выиграла три матча без Месси
    В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Барселоной». Начало встречи — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Барселона».
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    «Райо»

    Оба стартовых поединка сезона «Райо Вальекано» проиграл. В первом туре клуб уступил «Севилье» (1:4) на своем поле, затем в гостях оказался слабее «Атлетико» (0:1). Только после этого «Пчелы» сумели добыть первую победу после возвращения в элиту, переиграв «Уэску» (1:0).

    Тем не менее, этот успех пока что остается единственным для подопечных Мичела. С тех пор команда проиграла в четырех матчах и четырежды довольствовалась ничьими из-за чего находится в зоне вылета — на 19-й строчке.

    Впрочем, ничья в последнем поединке мадридцев не является плохим для них результатом. Коллектив гостил у «Леганеса» в первой игре 1/16 финала Кубка Испании и добыл результат 2:2, что сулит неплохие шансы на выход в следующий раунд.

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    «Барселона»

    «Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 21 очко. Впрочем, в пределах трех набранных баллов от сине-гранатовых находятся сразу четыре команды, которые в любой момент могут воспользоваться ее осечкой.

    С конца сентября коллектив сыграл вничью с «Жироной» (2:2), «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а также проиграл «Леганесу» (1:2). И лишь в предыдущих двух турах каталонцы побеждали — «Севилью» (4:2) и «Реал» (5:1).

    В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде смотрятся убедительнее, ведь набрали максимально возможное количество очков после трех туров. Хорошо коллектив стартовал и в Кубке Испании, где в первой игре 1/16 финала на выезде переиграл «Культураль» (1:0) — это была уже третья победа кряду во всех турнирах без сломавшего руку Лионеля Месси.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,50, а ничья — в 6,00.

    Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, 3-х карточек и 10-ти угловых за 4,00. 0

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    Прогноз на «Райо Вальекано» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Барселоной». Начало встречи — в 22:45 по Москве.
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