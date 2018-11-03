«Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 ноября 2018 года

В 11-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на своей арене примет «Рому» 3 ноября. Матч начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Рома».

«Фиорентина»

«Фиалки» не могут победить в Серии А уже три матча кряду. После поражения в 8 туре от «Лацио» (0:1) в гостях, затем они два матча свели вничью.

Сперва расписали мировую в домашней игре с «Кальяри» (1:1), а затем с таким же счетом поделили очки с «Торино». С 15 очками лилии расположились на шестой строке в турнирной таблице Серии А, отставая от топ-4 на три очка.

Домашние матчи в этом чемпионате Италии принесли «Фиорентине» четыре победы и одну ничью, разница мячей — 13:2. Только в последней игре на своей арене подопечные Стефано Пиоли потеряли очки, а до этого выиграли четыре матча кряду.

«Рома»

Футболисты Эусебио Ди Франческо набрали столько же очков, сколько и их предстоящий соперник, но находятся двумя позициями ниже из-за худшей разницы мячей.

Римляне не могут победить в двух последних матчах чемпионата. Если в 10 туре ничья на выезде с «Наполи» (1:1) считается приемлемым результатом, то поражение от СПАЛа на своем поле со счетом 0:2 вызвало неприятное удивление.

До этих неудач «волки» одержали победы в трех кряду турах в Серии А. В этих матчах они забили девять голов, а пропустили всего лишь один.

В гостях в этом чемпионате «Рома» сыграла в пяти встречах, где одержала две победы, один раз сыграла вничью и два матча проиграла, разница мячей — 5:5.

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В минувшем сезоне «Рома» нанесла «Фиорентине» поражение в гостях со счетом 4:2, а вот в Риме «фиалки» взяли реванш — 2:0. За последние шесть чемпионатов «лилии» только один раз взяли верх над «волками» на своем поле.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.65.

На победу гостей дают — 2.75, ничья оценена — в 3.55.

Римляне перед матчем Лиги чемпионов поберегут силы, ведь их ждет непростой выезд в Москву. Прогнозируем в этом матче, то что хозяева не проиграют на своей арене и много голов не будет. 0