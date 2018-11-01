«Спартак» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч Кубка России 1 ноября 2018 года

В рамках 1/8 финала Кубка России «Спартак» будет принимать «Анжи». Матч пройдет на «Открытие Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 20:00. Прогноз на «Спартак» — «Анжи».

«Спартак»

«Спартак» после увольнения Массимо Карреры успел провести два матча и под руководством Рауля Рианчо пока не добился победы. В Лиге Европы «красно-белые» сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0), а в чемпионате разошлись миром с «Рубином» (1:1).

«Спартак» в текущем сезоне не может похвастаться удачными сериями — лишь раз москвичи одержали две победы подряд, а всего вышли победителями в шести матчах из восемнадцати. Вот и в последних шести поединках во всех турнирах «Спартак» выиграл лишь один раз при двух поражениях.

В чемпионате России после 12 туров «красно-белые» набрали 19 очков и располагаются на пятой строчке в таблице, отставая от лидера уже на 9 баллов.

В 1/16 финала Кубка России «Спартак», напомним, сумел пройти «Черноморец», минимально выиграв на выезде — 1:0.

«Анжи»

«Анжи» в чемпионате России в этом сезоне борется за выживание. По итогам 12-го тура команда располагается на пятнадцатой строчке, имея в активе лишь 10 очков.

Махачкалинцы в текущем сезоне выступают сериями. После шести подряд поражений команда одержала три победы и один раз сыграла вничью, но затем вновь дважды подряд проиграла — ЦСКА (0:2) и «Ростову» (0:1).

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«Анжи» не забивал не только в матчах с ЦСКА и «Ростовом», но и в ничейном поединке против «Ахмата» — то есть уже три матча подряд.

В серию из трех побед кряду вошла также и победа в 1/16 финала Кубка России над «Чайкой» — 2:1 на выезде.

Прогноз

На победу «Спартака» по итогам основного времени матча дается коэффициент 1,25, на ничью — 5,45, а на победу гостей — 12,00.

Проход «Спартака» в следующий этап оценивается коэффицентом 1,12, а проход «Анжи» — 6,55.

В текущем сезоне команды уже встречались в чемпионате — «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 1:0.

В последних матчах и «Спартак», и «Анжи» не могут похвастаться высокой результативностью. «Спартак» должен проходить махачкалинцев, но вряд ли разгромит соперника.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,02. 0