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    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на Кубок Испании 1 ноября 2018 года

    Кубок Испании Футбол Испании Сельта Реал Сосьедад
    Прогноз на «Сельта» — «Реал Сосьедад»
    Яго Аспас
    В четверг, 1 ноября, в 1/16 финала Кубка Испании «Сельта» на своем поле примет в первом матч «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 18:15 по мск. Прогноз на «Сельта» — «Реал Сосьедад».
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    «Сельта»

    «Кельты» после 10 туров Примеры расположились на 10 строке в турнирной таблице, заработав в этих матчах 13 очков и опережают зону вылета на пять пунктов.

    «Небесные» в минувшем туре испанского чемпионата одержали домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 4:0, и т.с. прервали 6-матчевую безвыигрышную серию.

    В этом отрезке команда Антонио Мохамеда три матча свела вничью и еще три встречи проиграла. Примечательно, что в этих поединках «Сельта» забила 8 мячей, а пропустила 11.

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    На своем поле «бело-голубые» провели в этом сезоне шесть игр, из которых выиграли только две, при трех ничьих и одном поражении.

    «Реал Сосьедад»

    «Бело-голубые» завоевали в 10 матчах испанского первенства на один балл меньше, чем их предстоящий противник и занимает 12 позицию в турнирной таблице.

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    За последние пять матчей Примеры «королевские» выиграли только одну встречу, еще два матча свели вничью и столько же проиграли.

    Два минувших матча закончились ничьей с «Жироной» (0:0) дома, а также поражение в Мадриде от «Атлетико» со счетом 0:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Шесть гостевых матчей в этом сезоне Примеры принесли клубу из Сан-Себастьяна три виктории, одну ничью и два поражения.

    В минувшем сезоне команды обменялись гостевыми победами в чемпионате. В Виго гости выиграли со счетом 3:2, в Сан-Себастьяна «Сельта» взяла верх — 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 2.33.

    На победу гостей в основное время дают — 3.00, ничья в основное время оценена — в 3.25.

    Между собой команды зачастую играют результативно, а т.к. оба коллектива не сбрасывают со счетов розыгрыш Кубка, прогнозируем в этой игре забитые мячи в обе стороны. 0

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    Прогноз на «Сельта» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. В четверг, 1 ноября, в 1/16 финала Кубка Испании «Сельта» на своем поле примет в первом матч «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 18:15 по мск.
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