«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу 29 октября 2018 года

Центральный матч 10-го тура АПЛ пройдет 29 октября в Лондоне, где «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити». Поединок начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм»

Чемпионат Англии. В АПЛ «Тоттенхэм» идет пятым. Однако по количеству очков «шпоры» не уступают третьему по счету «Челси» (21 очко). Проблема — в разнице голов, у команды Почеттино она всего лишь +9.

Последние три матча лондонцы выиграли «всухую». Правда, и соперники были далеко не экстра-класса: «Хаддерсфилд» (2:0), «Кардифф» и «Вест Хэм» (по 1:0).

Лига чемпионов. На международной арене «лилейно-белые» пока ничего добиться не могут. Первые два тура закончились для «Тоттенхэма» поражениями, а тур третий принес всего лишь одно очко. Через десяток минут после удаления в составе лондонцев «ПСВ» смог отквитать второй мяч, сравнять счет и отстоять его.

«Манчестер Сити»

Чемпионат Англии. Безоговорочное первое место, даже несмотря на то, что у «Ливерпуля» тоже 23 очка в активе. Вдуматься: 26 забитых за девять туров, всего три пропущенных и наименьшее среднее количество фолов — 7,8 за матч.

Такие показатели навеивают два вопроса. Первый — а будет ли интрига в АПЛ, если вдруг «Ливерпуль» словит кризис? Второй — что же будет с «Манчестер Сити» поздней зимой и тем более весной? Ведь за любой серьезный подъем когда-нибудь приходится платить серьезным спадом.

Календарь и таблица АПЛ

Лига чемпионов. Перед поединком третьего тура из стана соперника поступили печальные новости: два ведущих футболиста не смогут играть. Это одна из причин, почему «Сити» разгромил «Шахтер» 3:0.

Однако только одна из. Думаем, все согласятся, что «манкунианцы» банально сильнее украинского гранда.

Прогноз

Центральные поединки на то и центральные, что предугадать их сценарий архисложно. Тем не менее предлагаем зацепиться за нарушения правил.

Касательно подопечных Гвардиолы мы уже указали цифры. Ребята Почеттино, в свою очередь, фолят побольше — в среднем за 90 минут «шпоры» слышать укорительный свисток рефери в свою сторону 11,6 раза.

Учитываем два фактора: персона арбитра (Кевин Френд) и опасения хозяев поля. Что касательно рефа, то Френд довольно лояльный судья — дает бороться. За шесть матчей нового сезона он давал в среднем 2,8 желтых карточки. При этом 23 раза за 90 минут свистел о нарушении правил.

Что касается опасений, то скорее всего, «Тоттенхэм» начнет осторожно, памятуя о резвых краях «горожан». Это значит, что для сохранения ворот «сухими» хотя бы на старте поединка, «Тоттенхэм» будет обороняться позиционно.

Ведем к тому, что фолов в первые минуты не должно быть много. Поэтому ставим на «Штрафные в первые 10 минут: ТМ 2,5» за 1,91. 0