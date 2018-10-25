«Спортинг» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 октября 2018 года

В четверг, 25 октября, лиссабонский «Спортинг» будет принимать на своем поле лондонский «Арсенал» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Арсенал».

«Спортинг»

«Львы» в первом туре Лиги Европы одержали победу над азербайджанским «Карабахом» со счетом 2:0, забив оба гола во второй половине встречи.

Далее был выезд в Полтавку к «Ворскле», где команда испытала серьезные проблемы. Украинцы забили первыми и были близки к триумфу, но в добавленное время Фредди Монтеро и Жоване Кабрал шокировали хозяев поля и взяли три очка.

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Команда Жозе Пезейру выиграла все домашние игры в текущем сезоне. В национальном первенстве лиссабонцы идут пятыми, набрав 13 очков в семи турах. В последнем «Спортинг» на выезде уступил «Портимоненсе» — 2:4.

«Арсенал»

Лондонский клуб, который летом возглавил Унаи Эмери, стартовал с двух поражений подряд, от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3), после чего выдал серию из десяти побед подряд в АПЛ, Кубке лиги и Лиге Европы.

В конце сентября «канониры» в домашних матчах победили со счетом 2:0 «Эвертон» и «Уотфорд» в АПЛ и со счетом 3:1 «Брентфорд» в Кубке Лиги.

Затем в гостевом матче Лиги Европы был побежден «Карабах» (3:0), а в АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» со счетом 5:1 и дома добыл волевую победу над «Лестером» — 3:1.

В итоге после девяти туров «канониры» с 21 очком занимают 4-е место. Разница мячей — 22-11. Унаи Эмери регулярно подчеркивает, что его подопечным не хватает концентрации в первой трети игры, но в целом все у лондонцев в полном порядке. Связка Ляказетта и Обамеянга стала настоящим открытием нынешнего сезона.

Прогноз

«Арсенал» выиграл уже десять игр подряд, а португальцы не являются оборонительным коллективом. Следовательно, нас ждет зрелищный и результативный поединок. Обе команды набрали по шесть очков в Группе Е и теперь могут определить лидера квартета.

Унаи Эмери — король Лиги Европы, ведь за всю свою карьеру он проиграл лишь один матч в групповом раунде турнира. Но мы остановимся на ставке «обе команды забьют» за 1,78. 0