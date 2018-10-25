ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоДве трагедии римским вечером «Эдмонтон» — «Питтсбург»НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду» Хоккеисты «Салават Юлаев»КХЛ. «Салават Юлаев» примет СКА, «Ак Барс» сыграет в Китае
  • 15:42
    • «Спартак» сразу выплатил неустойку Каррере
  • 14:06
    • Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
  • 12:12
    • Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
  • 09:54
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» на игру с «Рейнджерс»
  • 09:30
    • 50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»
  • 08:55
    • Бабаев: До первого гола ЦСКА играл с «Ромой» на равных
    Все новости спорта

    Чем кончится визит «Арсенала» в Лиссабон

    «Спортинг» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Арсенал Спортинг Лиссабон
    Прогноз на «Спортинг» — «Арсенал»
    «Арсенал» выиграл 10 матчей подряд
    В четверг, 25 октября, лиссабонский «Спортинг» будет принимать на своем поле лондонский «Арсенал» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Арсенал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спортинг»

    «Львы» в первом туре Лиги Европы одержали победу над азербайджанским «Карабахом» со счетом 2:0, забив оба гола во второй половине встречи.

    Далее был выезд в Полтавку к «Ворскле», где команда испытала серьезные проблемы. Украинцы забили первыми и были близки к триумфу, но в добавленное время Фредди Монтеро и Жоване Кабрал шокировали хозяев поля и взяли три очка.

    Все прогнозы на футбол

    Команда Жозе Пезейру выиграла все домашние игры в текущем сезоне. В национальном первенстве лиссабонцы идут пятыми, набрав 13 очков в семи турах. В последнем «Спортинг» на выезде уступил «Портимоненсе» — 2:4.

    «Арсенал»

    Лондонский клуб, который летом возглавил Унаи Эмери, стартовал с двух поражений подряд, от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3), после чего выдал серию из десяти побед подряд в АПЛ, Кубке лиги и Лиге Европы.

    В конце сентября «канониры» в домашних матчах победили со счетом 2:0 «Эвертон» и «Уотфорд» в АПЛ и со счетом 3:1 «Брентфорд» в Кубке Лиги.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Затем в гостевом матче Лиги Европы был побежден «Карабах» (3:0), а в АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» со счетом 5:1 и дома добыл волевую победу над «Лестером» — 3:1.

    В итоге после девяти туров «канониры» с 21 очком занимают 4-е место. Разница мячей — 22-11. Унаи Эмери регулярно подчеркивает, что его подопечным не хватает концентрации в первой трети игры, но в целом все у лондонцев в полном порядке. Связка Ляказетта и Обамеянга стала настоящим открытием нынешнего сезона.

    Прогноз

    «Арсенал» выиграл уже десять игр подряд, а португальцы не являются оборонительным коллективом. Следовательно, нас ждет зрелищный и результативный поединок. Обе команды набрали по шесть очков в Группе Е и теперь могут определить лидера квартета.

    Унаи Эмери — король Лиги Европы, ведь за всю свою карьеру он проиграл лишь один матч в групповом раунде турнира. Но мы остановимся на ставке «обе команды забьют» за 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ПСВ — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  4.00
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Сегодня в 19:55
    •  4.40
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетик
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Порту
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПСЖ — Наполи
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Сегодня в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  5.19
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Галатасарай — Шальке
  • Сегодня в 22:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Атлетико
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Завтра в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Москва
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хамес Родригес
  • Десять интересных событий международной паузы
    • 02:13 18/10/2018     Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю
  • Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»
    • 22:16 21/10/2018     «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • 02:03 21/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Спортинг» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В четверг, 25 октября, лиссабонский «Спортинг» будет принимать на своем поле лондонский «Арсенал» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 19:55 мск.
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол ЛЧ. «Рома» разгромила ЦСКА, «МЮ» уступил «Ювентусу», «Шахтер» проиграл «МанСити»Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы 00:180
  • 12:25
    • Шарапова вернулась к тренировкам на корте
  • 23:59
    • Дибала принес «Ювентусу» победу над «МЮ»
  • 23:50
    • ЦСКА крупно проиграл «Роме» в Риме
    Хулен Лопетеги Футбол Реальные проблемы. Что не так с «Королевским клубом»?«Реал» в начале нового сезона переживает настоящий кризис Вчера в 13:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 15:54
    • Азмун — лучший игрок «Рубина» в сентябре
  • 15:27
    • ФИФА запретит проведение матча между «Жироной» и «Барселоной» в США
  • 15:13
    • «Адмирал» переиграл «Торпедо»
    «Арсенал» добыл десятую победу подряд Футбол «Арсенал» снова победил, но Эмери этого малоЛондонский «Арсенал» продолжает успешно расти под руководством Унаи Эмери, но главный тренер продолжает требовать от команды большего Вчера в 14:330
  • 14:40
    • «Амур» обыграл «Нефтехимик» в Хабаровске
  • 14:19
    • «СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью
  • 12:55
    • Роналду встретился с Фергюсоном после матча с «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие