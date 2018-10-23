«Янг Бойз» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

«Янг Бойз»
«Янг Бойз» мог добиться большего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором проиграл «Манчестер Юнайтед». Во всяком случае результат 0:3 точно не демонстрирует то, как играл швейцарский коллектив, который имел достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один мяч.
Не удалось подопечным Джерардо Сеоане избежать поражения и во втором поединке в квартете H. Команда из Берлина не просто уступила снова — на этот раз «Ювентусу», а сделала это с таким же счетом 0:3.
Полностью противоположная ситуация у клуба в швейцарской Суперлиге. Там он выиграл в девяти первых турах, благодаря чему удерживает лидерство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя, несмотря на поражение и ничью в двух предыдущих матчах.
«Валенсия»
«Валенсии» пока что не удается навязать борьбу фаворитам данной группы. Уже в первом туре «Летучие Мыши» проиграли на своем поле «Ювентусу» 0:2, хотя с 29-й минуте, когда счет еще не был открыт, получили численный перевес после удаления Криштиану Роналду.
Чуть лучше прошел второй поединок в квартете, в котором левантийцы нанесли визит «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» подопечные Марселино не уступили, но все равно не выиграли и снова не забили — 0:0.
Плохо идут дела и на внутренней арене, где команда хотя и сохраняет беспроигрышную серию, что уже достигла семи матчей, но выиграла в ней только один поединок. Всего со старта сезона коллектив в 12-ти играх всех турниров одержал лишь две победы.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0