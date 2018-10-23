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    «Янг Бойз» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

    Лига чемпионов Валенсия Футбол Испании
    Прогноз на «Янг Бойз» — «Валенсия»
    «Валенсия» может прервать безвыигрышную серию
    Во вторник, 23 октября, «Янг Бойз» будет принимать «Валенсию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Берне начнется в 19:55 по Москве. Прогноз на «Янг Бойз» — «Валенсия».
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    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» мог добиться большего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором проиграл «Манчестер Юнайтед». Во всяком случае результат 0:3 точно не демонстрирует то, как играл швейцарский коллектив, который имел достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один мяч.

    Не удалось подопечным Джерардо Сеоане избежать поражения и во втором поединке в квартете H. Команда из Берлина не просто уступила снова — на этот раз «Ювентусу», а сделала это с таким же счетом 0:3.

    Полностью противоположная ситуация у клуба в швейцарской Суперлиге. Там он выиграл в девяти первых турах, благодаря чему удерживает лидерство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя, несмотря на поражение и ничью в двух предыдущих матчах.

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    «Валенсия»

    «Валенсии» пока что не удается навязать борьбу фаворитам данной группы. Уже в первом туре «Летучие Мыши» проиграли на своем поле «Ювентусу» 0:2, хотя с 29-й минуте, когда счет еще не был открыт, получили численный перевес после удаления Криштиану Роналду.

    Чуть лучше прошел второй поединок в квартете, в котором левантийцы нанесли визит «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» подопечные Марселино не уступили, но все равно не выиграли и снова не забили — 0:0.

    Плохо идут дела и на внутренней арене, где команда хотя и сохраняет беспроигрышную серию, что уже достигла семи матчей, но выиграла в ней только один поединок. Всего со старта сезона коллектив в 12-ти играх всех турниров одержал лишь две победы.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    Прогноз на «Янг Бойз» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. Во вторник, 23 октября, «Янг Бойз» будет принимать «Валенсию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Берне начнется в 19:55 по Москве.
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