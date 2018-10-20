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    Как сыграют англичане в составе «Тоттенхэма»?

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу 20 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Тоттенхэм
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
    Гарри Кейн
    20 октября в 9-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет на своем поле «Тоттенхэм». Начало — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» прекрасно провел конец августа и весь сентябрь. За это время команда Мануэля Пеллегрини провела пять матчей в национальном чемпионате и два в Кубке лиги. По итогам — всего одно поражение, и то минимальное (0:1 «Вулверхэмптону»).

    Такая серия позволила хоть на время решить две вещи: прекратить поток критики в адрес наставника «молотобойцев» и немножко оторваться от зоны вылета.

    Сейчас «Вест Хэм» имеет задел перед «дном» в четыре очка и занимает 15-е место. Но в последнем туре лондонцы снова потерпели поражение — на выезде «Брайтону» (0:1).

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    Казалось бы, такой результат выглядит странновато после «виктории» над «Манчестер Юнайтед». Отнюдь. Дело в том, что такие громкие победы отнимают много сил, в том числе и моральных. А матч против «Брайтона» следовал сразу после поединка с «МЮ».

    И то, ребята Пеллегрини здорово держали себя на выезде: нанесли в полтора раза больше ударов (16-9), серьезно контролировали мяч (65%) и на удивление мало фолили (8 нарушений).

    «Тоттенхэм»

    А вот «Тоттенхэм» будет в затруднительном положении. Несколько его игроков были задействованы за сборные своих стран. Преимущественно за Англию.

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    Если намек непонятен, разъясняем: в понедельник «три льва» на характере победили сборную Испании в ее логове (3:2). Пусть у игроков была почти неделя на восстановление, но след определенно останется. Все-таки сборная Англии 38 лет не могла выиграть на Пиренеях.

  • «Тоттенхэм» нашел замену Почеттино
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    • Это мы к тому, что самоуверенность футболистов «шпор» возрастет, а способность адекватно оценивать соперника снизится. И так вон в двух последних турах команда Маурисио Почеттино не могла достойно «гаркнуть» на «Кардифф» и «Хаддерсфилд».

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    Было две «сухих» победы «Тоттенхэма» (1:0 и 2:0 соответственно), но оба противника оказывали достойное сопротивление по игре.

    Прогноз

    Моральное истощение, в принципе, может обернуться моральным подъемом — это тоже стоит учитывать касательно английских футболистов в составе «Тоттенхэма». Поэтому мы не станем исключать победы ребят Почеттино.

    Но определенно скажем, что она не будет простой. Ставим на «П2 в 1 мяч или Х» за 2,02. 0

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. 20 октября в 9-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет на своем поле «Тоттенхэм». Начало — в 17:00 по Москве.
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