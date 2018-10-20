«Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 октября

В субботу, 20 октября, «Удинезе» на своем поле примет «Наполи» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Дача Арена», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Наполи».

«Удинезе»

«Удинезе» подходит к матчу против второго коллектива чемпионата после двух поражений подряд — в предыдущих трех турах команда проиграла «Лацио», «Болонье» и «Ювентусу».

Да и в целом похвастаться хорошими результатами на старте сезона подопечные Хулио Веласкеса не могут — две победы, две ничьи и четыре поражения в семи турах. В турнирной таблице «Зебры» располагаются на 15-м месте и находятся лишь в трех очках от зоны вылета.

На старте сезона фриульцы еще и вылетели из Кубка Италии — команда проиграла «Беневенто» (1:2). Стоит отметить, что лишь в двух матчах из девяти представителям Удине удалось забить два гола, но при этом в семи поединках команда не уходила с поля без гола.

«Наполи»

«Наполи» начал чемпионат Италии с выездной волевой победы над «Лацио» со счетом 2:1. Затем также по-волевому переиграл на своем поле «Милан» — 3:2, уступая по ходу матча в два мяча.

Далее подопечные Карло Анчелотти неожиданно разгромно проиграли «Сампдории» (0:3) и выдали серию из трех побед — над «Фиорентиной» (1:0), «Торино» (3:1) и «Пармой» (3:0). В седьмом туре команде противостоял самый принципиальный соперник — «Ювентус», туринцы вновь подтвердили статус первого клуба страны — 3:1.

Из-за поражения от «Старой Синьоры» Партенопеи отстают от чемпиона уже на шесть очков, хотя все еще занимают вторую строчку. Но теперь им важно думать не столько о том, как приблизиться к лидеру, сколько о том, как не потерять нынешнюю позицию, на которую в случае их осечки и своей победы поднимется «Интер».

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет оба тайма за 4,50. 0