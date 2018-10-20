«Оренбург» — «Енисей». Прогноз на матч 11-го тура РПЛ 20 октября 2018 года

В 11-м туре чемпионата России «Оренбург» примет «Енисей» на арене «Газовик». Встреча пройдет 20 октября. Начало матча — в 11:30. Прогноз на «Оренбург» — «Енисей».

«Оренбург»

Подопечные Владимира Федотова в начале осени выдали серию из четырех безвыигрышных матчей. Домашнюю победу над «Краснодаром» оренбуржцы упустили на последних минутах — 1:1.

Московскому «Динамо» команда Федотова уступила на выезде, дважды пропустив после перерыва — 0:2. В домашнем матче с «Зенитом» оренбуржцы дважды пропустили в первом тайме и не сумели во втором отыграться — 1:2.

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В гостевом матче с «Ахматом» «Оренбург» пропустил в середине первого тайма, но отыгрался после перерыва — 1:1. Затем оренбуржцы победили в гостях барнаульское «Динамо» (2:0), выйдя в 1/8 финала Кубка России.

Домашний матч с ЦСКА «Оренбург» проиграл со счетом 0:1, зато в последнем матче взял верх над «Ростовом» со счетом 1:0.

После 10-х туров «Оренбург» на восьмом месте, набрав 14 очков. Разница мячей 11-9. Лучший бомбардир команды на старте сезона — Андрей Козлов, на счету которого три мяча и ассист. Еще 2 гола у Андрея Чуканова.

«Енисей»

Красноярский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 10 матчах. Разница мячей 6-16.

Последние очки в РПЛ подопечные Аленичева набрали в начале сентября, сыграв вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

Затем красноярцы уступили «Рубину» (0:1) на выезде и «Уралу» (1:2) дома. В матче Кубка России «Енисею» удалось одолеть «Луки-Энергию» (2:1).

Но да последних матча «Енисей» вновь проиграл, уступив в гостях «Уфе» (1:2) и проиграв на последних минутах дома «Спартаку» (2:3).

После поражения от красно-белых появились слухи о возможной отставке Дмитрия Аленичева и матч с «Оренбургом» вполне может воплотить их в жизнь.

Прогноз

Букмекеры считают «Оренбург» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 2,10 тогда как на ничью — 3,05, а на успех «Енисея» — 4,15.

«Оренбург» стал одним из открытий этого сезона, команда уверенно играет в обороне и в матче с явным аутсайдером на своем поле точно не останется без набранных очков.

С результативностью у красноярцев серьезные проблемы и вряд ли стоит ждать обилия голов в матче Можно ставить на ТМ 2,5 за 1,45 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0