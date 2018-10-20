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    Сможет ли «Барселона» прервать серию без побед?

    «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 20 октября 2018 года

    Футбол Испании Примера Барселона Севилья
    Прогноз на «Барселона» — «Севилья»
    «Барселона» будет принимать лидера Примеры
    В субботу, 20 октября, «Барселона» будет принимать на своем поле «Севилью» в рамках девятого тура испанской Примеры. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Барселона» — «Севилья».
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    «Барселона»

    Ничто не предвещало проблем для «Барселоны» в первый месяц нового сезона. Чемпион Испании выигрывал матч за матчем во всех турнирах и всех статусов (один из них был товарищеский), что позволило довести серию побед до семи поединков.

    Тем неожиданнее оказались осечки каталонского коллектива в 20-х числах сентября. Сперва «блауграна» сыграла вничью с «Жироной» (2:2) на своем поле, затем и вовсе уступила аутсайдеру «Леганесу» (1:2) на выезде, после чего не сумела одолеть в домашних стенах «Атлетик» (1:1).

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    Казалось, что спад завершила победа в Англии над «Тоттенхэмом» (4:2) в Лиге чемпионов, но далее последовала еще одна потеря очков в гостях у «Валенсии» — 1:1.

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    • Стоит отметить, что главный тренер Эрнесто Вальверде постепенно возвращается к тактике с большим контролем мяча, добавив в среднюю линию четвертого игрока. Тем временем весьма неожиданно лидером Примеры оказалась «Севилья», опережающая каталонцев и «Атлетико» на один пункт.

    «Севилья»

    На внутренней арене в стартовавшей кампании «Севилья» показывает себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок андалусийцы на равных противостояли «Барселоне» и только не забитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

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    • По итогам восьми туров подопечные Пабло Мачина идут на первом месте, набрав 16 очков. Более того, 26 сентября случилась сенсация — «рохибланкос» на своем поле просто уничтожили мадридский «Реал» со счетом 3:0, тогда как в последнем туре удалось дома справиться с «Сельтой» — 2:1.

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    Ярко коллектив стартовал и в группе Лиги Европы — на домашней арене был «разобран» бельгийский «Стандард» (5:1). Тем не менее, матч второго тура этой стадии обернулся для него шоком: выигрывая у «Краснодара» в гостях до 72-й минуте, команда в итоге потерпела поражение — 1:2.

    Прогноз

    Серия «Барсы» без побед в Примере длится уже четыре матча, но и соперник — весьма достойный.

    В последний раз команды встречались в Суперкубке, когда каталонцы одержали победу со счетом 2:1. Считаем, что «Барселона» все-таки прервет свою серию и «извинится» перед болельщиками, уверенно добыв три очка. Ставим на победу каталонцев с форой -1,5 гола за 1,88. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В субботу, 20 октября, «Барселона» будет принимать на своем поле «Севилью» в рамках девятого тура испанской Примеры. Начало матча — в 21:45 мск.
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