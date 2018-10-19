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    «Сельта» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу 19 октября

    Примера Футбол Испании Сельта Алавес
    Прогноз на «Сельта» — «Алавес»
    Станислав Лоботка
    19 октября в 9-м туре испанской Примеры «Сельта» примет на своем поле «Алавес». Начало — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Алавес».
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    «Сельта»

    Пока в чемпионате Испании сменилась извечная пара лидеров, у «Сельты» стартовала черная полоса. Команда Антонио Мохамеда не может выиграть с середины сентября, а это уже пять матчей подряд.

    И только благодаря тому, что большинство результатов (три матча) были ничейными, «небесные» не опустились ниже десятого места в чемпионате.

    Ничьи были против соседей по таблице, то есть команд примерно одного уровня. Вполне возможно, что такой ход — вполне осознанный трюк Мохамеда для «непотери» очков и долгосрочной борьбы за зону еврокубков.

    Однако отметим, что в двух поединках (против «Хетафе» и «Вальядолида» «кельты» забили первыми и вели до последней четверти матча).

    «Алавес»

    «Славные» продолжают цепляться за первую шестерку команд Примеры. Пока получается: в последних пяти поединках «Алавес» потерпел всего одно поражение.

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    Но эта мини-серия примечательна другим — в последнем туре «лисицы» обыграли сам «Реал Мадрид» (1:0). На деле, конечно же, было не так громко, как оно звучит. Ведь команда Абелардо Фернандеса втолкала победный аж на 95-й минуте матча, а по ходу игры держала мяч всего 30% игрового времени.

    Но за таким результатом видится четкий план сеньора Абелардо. Первый тайм «Алавес» видел мяч еще реже и за 45 минут нанес всего один удар (мимо).

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    То есть испанский наставник «лисиц» осознанно сделал ставку на вторую половину (7 ударов), зная, что соперник в это время больше атакует (8 голов из 12-ти «Реал» забил во вторых таймах). Абелардо это знал, Абелардо это использовал.

    Прогноз

    Особенной закономерности в результатах личных поединков нет. Кроме одной — в последних четырех «личках» неизменно побеждали хозяева поля.

    Так уж случилось, что трижды ими выступали футболисты «Алавеса». Но мы прогнозируем перелом традиции в сторону последней тенденции «Сельты».

    Наша ставка — «Ничья» за 3,72. 0

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    Прогноз на «Сельта» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.72. 19 октября в 9-м туре испанской Примеры «Сельта» примет на своем поле «Алавес». Начало — в 22:00 по Москве.
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