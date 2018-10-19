«Сельта» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу 19 октября

«Сельта»
Пока в чемпионате Испании сменилась извечная пара лидеров, у «Сельты» стартовала черная полоса. Команда Антонио Мохамеда не может выиграть с середины сентября, а это уже пять матчей подряд.
И только благодаря тому, что большинство результатов (три матча) были ничейными, «небесные» не опустились ниже десятого места в чемпионате.
Ничьи были против соседей по таблице, то есть команд примерно одного уровня. Вполне возможно, что такой ход — вполне осознанный трюк Мохамеда для «непотери» очков и долгосрочной борьбы за зону еврокубков.
Однако отметим, что в двух поединках (против «Хетафе» и «Вальядолида» «кельты» забили первыми и вели до последней четверти матча).
«Алавес»
«Славные» продолжают цепляться за первую шестерку команд Примеры. Пока получается: в последних пяти поединках «Алавес» потерпел всего одно поражение.
Но эта мини-серия примечательна другим — в последнем туре «лисицы» обыграли сам «Реал Мадрид» (1:0). На деле, конечно же, было не так громко, как оно звучит. Ведь команда Абелардо Фернандеса втолкала победный аж на 95-й минуте матча, а по ходу игры держала мяч всего 30% игрового времени.
Но за таким результатом видится четкий план сеньора Абелардо. Первый тайм «Алавес» видел мяч еще реже и за 45 минут нанес всего один удар (мимо).
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То есть испанский наставник «лисиц» осознанно сделал ставку на вторую половину (7 ударов), зная, что соперник в это время больше атакует (8 голов из 12-ти «Реал» забил во вторых таймах). Абелардо это знал, Абелардо это использовал.
Прогноз
Особенной закономерности в результатах личных поединков нет. Кроме одной — в последних четырех «личках» неизменно побеждали хозяева поля.
Так уж случилось, что трижды ими выступали футболисты «Алавеса». Но мы прогнозируем перелом традиции в сторону последней тенденции «Сельты».
Наша ставка — «Ничья» за 3,72. 0