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    Исландия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 15 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Исландии Сборная Швейцарии
    Прогноз на Исландия — Швейцария
    Эрик Хамрен
    15 октября в 4-м туре Лиги наций Исландия примет Швейцарию в Рейкьявике. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Исландия — Швейцария.
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    Исландия

    Хотелось бы коротко охарактеризовать результаты нынешней сборной Исландии, и даже слово подходящее нашлось. Но оно неприличное, поэтому заменим аналогом. Это абзац, господа.

    Ни одной победы за последние десять матчей с учетом всех турниров. Как будто бы Евро-2016 и не было. Причем, если смотреть на официальные поединки, то из этого числа только одна ничья, все остальное — поражения.

    В последнем матче сборная Исландии хоть как-то прервала свою черную полосу, пусть даже в товарищеском матче. В Генгаме «викинги» гостили у чемпионов мира. Удивительно, но исландцы влепили «двушку» и вели в счете вплоть до 86-й минуты.

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    Но резвость атаки французской сборной не позволила им ударить в грязь лицом — 2:2 по итогу. О Лиге наций коротко — два поражения с суммарным счетом 0:9.

    Швейцария

    У сборной Швейцарии неурядицы начались только с 1/8-й чемпионата мира. До того было девять матчей без поражений. После проигрыша Швеции на Мундиале «крестоносцы» «влетели» еще дважды в трех матчах.

    Но сначала они «грохнули» сегодняшнего соперника в первом туре Лиги наций (6:0). Потом случился товарняк против сборной Англии, в котором Швейцария по большому счету уступила только в реализации (0:1). По ведению игры команда Владимира Петковича кое в чем даже превосходила «трех львов».

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    Например, в использовании стандартных положений (7-3 по угловым). Это также указывает на манеру игры английской обороны, а это уже заслуга швейцарской атаки.

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    Прогноз

    У сборной Швейцарии плохая выездная серия: три поражения подряд с учетом товарищеской игры против англичан.

    Но мы все равно предлагаем поставить на чистую «викторию» команды Петковича за 1,83. Преимущество «крестоносцев» очевидно, почему бы тогда не воспользоваться валуйным коэффициентом?

    Также интересной ставкой видим «Угловые: П2» за 1,77. Понятно, кто будет доминировать. Понятно, как будет играть исландская защита. Понятно, что коэффициент довольно неплох. Ставим? Понятно! 0

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    Прогноз на Исландия — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. 15 октября в 4-м туре Лиги наций Исландия примет Швейцарию в Рейкьявике. Начало — в 21:45 мск.
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