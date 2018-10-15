Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Прогноз на Лигу наций УЕФА 15 октября 2018 года

В 4-м туре Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины примет сборную Северной Ирландии. Матч состоится 15 октября в Сараево и начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Босния и Герцеговина — Северная Ирландия.

Босния и Герцеговина

Первые матчи показали, что, скорее всего, именно сборная Боснии и Герцеговины выиграет группу 3 в Лиге «В». Ведь игра команды Просинечки хоть и шатается, а все же идет. Идет и заходит — две победы в двух матчах.

Первый тур был как раз против североирландцев на их земле. Тогда боснийцы нанесли всего пять ударов и всего три из них долетели до рамки. Долетели и залетели — два выстрела оказались результативными. В ответ «золотые лилии» получили только один гол, и тот на 93-й минуте.

Второй тур «драконы» проводили на своем стадионе против Австрии. Тут и вовсе был один удар в створ, который превратился в победный гол.

Северная Ирландия

Поражение боснийцам в первом туре было очень обидным для команды Майкла О’Нила. Мало того, что на своем поле, так еще и несправедливо относительно хода игры.

Все 90 минут сборная Северной Ирландии терроризировала защиту соперника своими атаками. «Солдаты» «зелено-белой армии», наверное, натерли себе жуткие мозоли на ногах, ведь они нанесли 26 ударов за матч и подали 18 угловых. При этом какой-никакой гол престижа удалось забить только на 93-й минуте.

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Второй поединок тоже не принес О’Нилу радости. Его команда на выезде проиграла сборной Австралии 0:1. Североирландцы выглядели слабо, о чем свидетельствуют всего одно попадание в рамку и четыре попадания в офсайд.

Прогноз

Пусть Босния играет дома, но мы не склонны считать ее фаворитом. Вопреки мнению букмекеров, кстати. Они-то оценивают шансы команд примерно как 5 к 1-му. В пользу хозяев, конечно же.

Да, Северная Ирландия на выезде играет слабо. Но и Босния не пробивает топ. Два раза повезло, на третий придется работать. К тому же в защите боснийцев потери: Эрмин Бичакчич получил мышечную травму, а вызванный вместо него Колашинац отпросился с помощью клуба.

Прогнозируем борьбу и много фолов. Но кэфов на них пока нет, потому ставим на «ТМ 2,5» за 1,63. 0