Фарерские острова — Азербайджан. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2018 года

В четверг, 11 октября, сборная Фарерских островов на своем поле примет команду Азербайджана в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Торсхавне, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Фарерские острова — Азербайджан.

Фарерские острова

«Островитяне» проиграли в прошлом матче сборной Косово со счетом 0:2, и таким образом прервали свою серию без поражений, которая составляла на тот момент три матча.

В этот период «рыбаки» провели два контрольных поединка и один в Лиге наций. Сначала сыграли вничью со сборной Латвии (1:1), а затем разгромили команду Лихтенштейна со счетом 3:0.

В первом туре нового турнира фарерцы на своем поле переиграли Мальту — 3:1. После двух туров в Лиге наций сборная Фарерских островов расположилась на второй строке в своем квартете, набрав в двух поединках три очка.

На своем поле подопечные Ольсена не проигрывают уже в пяти встречах кряду. И всего за весь минувший отбор к ЧМ-2018 они уступили только лидерам группы — Португалии (0:6) и Швейцарии (0:2).

Азербайджан

Азербайджанцы за последние шесть игр проиграли только один раз. Уступили на выезде Казахстану со счетом 0:3 в контрольном поединке в начале лета.

После той встречи «страна огней» одолела Латвию (3:1) в товарищеском матче, а также успела провести две игры в Лиге наций.

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Оба эти поединка команда Гурбана Гурбанова свела вничью. В первом туре Азербайджан расписал мировую с Косово (0:0) дома, а во втором поделил очки со сборной Мальты (1:1) в гостях. С двумя очками азербайджанцы идут на третьем месте в своей группе.

Последние два поединка на выезде они не проиграли, но до этих встреч у кавказцев была серия из трех поражений подряд.

Прогноз

В этом поединке букмекеры не выделяют фаворита. На победу хозяев предлагают — 2.80.

На победу гостей дают такой же коэффициент — 2.80, ничья оценена — в 2.95.

В случае потери очков Азербайджану очень трудно будет рассчитывать на победу в группе, на которую они так надеялись. Прогнозируем, что в этом поединке гости не проиграют. Ставим на них с форой (0) за 1.89. 0