БАТЭ — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

2-й тур ЛЕ сведет на поле белорусский БАТЭ и греческий ПАОК 4 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на БАТЭ — ПАОК.

БАТЭ

В первом туре группового раунда Лиги Европы БАТЭ озвучил свои претензии на выход в 1/16 финала турнира. Белорусский коллектив наносил визит венгерскому «Види», который не нашел аргументов гостям.

В текущем сезоне еврокубков подопечные Алексея Баги проходили квалификацию в Лиге чемпионов, где дошли до раунда плей-офф, но уступили там чемпиону Нидерландов ПСВ. В чемпионате же Белоруссии команда уверенно лидирует после 22 туров, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

Грядущих оппонентов БАТЭ по второму туру групповой стадии еврокубка должна тревожить его прекрасная форма. Клуб выиграл все пять предыдущих матчей во всех турнирах с разницей мячей 11-2.

ПАОК

ПАОК неудачно стартовал в основной сетке Лиги Европы, несмотря на то, что проводил поединок в домашних стенах. Обидчиком коллектива из Салоник стал фаворит группы «Челси», победивший 1:0 благодаря голу Виллиана, который отличился на 7-й минуте.

«Македонцы» также вылетели из последнего раунда квалификации Лиги чемпионов, проиграв дуэль «Бенфике» (1:1; 1:4). Эта неудача удивила, ведь греческий клуб достаточно бодро играл на «Тумбе» (17 ударов, 7 — в створ, 20 заработанных штрафных и 7 угловых).

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате своей страны подопечные Развана Луческу идут без потерь. Практически, ведь решением федерации с команды сняли два очка, что однако не помешало «Двуглавым орлам» взобраться на вершину турнирной таблицы.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, а ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что ПАОК выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0