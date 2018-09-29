«Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 29 сентября 2018 года

В шестом туре итальянского первенства «Ювентус» на своем поле примет «Наполи». Матч начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Ювентус» — «Наполи».

«Ювентус»

Криштиану Роналду не удалось отличиться голом в первых трех поединках за «Ювентус», тем не менее, пока что во всех семи играх сезона подопечные Массимилиано Аллегри добивались побед. Форвард сумел впервые забить лишь в четвертом туре Серии А, да и в этом случае его партнеры настойчиво искали его передачами, дабы помочь расписаться в чужих воротах.

Спорное удаление нападающего в середине первого тайма стартового матча группового раунда Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0) дало понять, что португалец все еще нервничает, и это мешает коллективу. Но к чести футболиста, он отреагировал на эту ситуацию нужно, а именно — забил победный гол в ворота «Фрозиноне» (2:0).

В следующем матче, который пришелся домашнюю игру против «Болоньи» (2:0), Роналду не забивал, хотя отметился результативной передачей на Блеза Матюиди, забившего второй мяч. Теперь, когда «Старой Синьоре» будет противостоять ее непосредственный конкурент в борьбе за скудетто команда особенно нуждается в Криштиану.

«Наполи»

«Наполи» в минувшем чемпионате Италии вел упорную борьбу с «Ювентусом» за чемпионский титул, но в итоге уступили туринцам первую строчку. Неаполитанцы начали чемпионат с выездной волевой победы над «Лацио» со счетом 2:1, затем также по-волевому переиграли на своем поле «Милан» — 3:2, уступая по ходу матча в два мяча.

А вот в третьем игровом дне подопечные Карло Анчелотти неожиданно разгромно проиграли «Сампдории» — 0:3, пропустив в первом тайме уже два гола. Тем не менее, эта неудача пока что остается последней для команды на сегодня.

С тех пор «Партенопеи» довелось провести четыре поединка во всех турнирах, в трех из которых были одержаны победы. После выигрыша у «Фиорентины» (1:0) «адзурри» оступились на выезде в Лиге чемпионов против «Црвены Звезды» (0:0), но затем переиграли «Торино» (3:1) и «Парму» (3:0), благодаря чему занимают вторую позицию в трех баллах отставания от «бьянконери».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0