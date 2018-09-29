«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на АПЛ 29 сентября 2018 года

7-й тур чемпионата Англии сведет на газоне «Эмирейтс» местный «Арсенал» и приезжий «Уотфорд». Матч состоится 29 сентября и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд».

«Арсенал»

Унаи Эмери строит в Лондоне именно команду, а не собрание индивидуальностей. Яркое доказательство — это отсутствие выраженного бомбардира в «Арсенале».

В нынешнем сезоне «канониры» забили 12 голов в шести матчах. При этом отличались сразу девять игроков. Максимальный вклад в результативность — 2 гола, не больше (Ляказетт и Обамеянг).

А еще «пушкари» выполняют наименьшее число кроссов в штрафную — в среднем 16 за матч. Зато как минимум две разрезные передачи также присутствуют в одной игре.

В последнем туре команда Эмери впервые в сезоне отыграла «насухо». На своем поле «канониры» одолели «Эвертон» 2:0. Игра не была яркой, особенно первый тайм, когда хозяева всего лишь раз попали по воротам.

Но поскольку переход из французского чемпионата в Англию наверняка очень болезненный, нужно смириться и дать Унаи время для реализации своих задумок.

«Уотфорд»

«Шершни» будоражат футбольную общественность Англии. После шести туров «золотые парни» входят в зону Лиги чемпионов и намерены продолжать в том же духе. Вряд ли получится, но попытаться стоит.

Последние два матча в чемпионате как раз указывают на первую часть утверждения — «вряд ли получится». В 5-м туре «Уотфорд» выглядел очень неплохо, но все же проиграл «Ман Юнайтед» (1:2), а в 6-м — забил уже на 2-й минуте, но сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Это показывает, что пока у команды Хавьера Грасии не хватает выдержки для сохранения уровня на длинной дистанции.

Однако матч в Кубке лиги против «Тоттенхэма» подтверждает вторую часть нашего предположения — «попробовать стоит».

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Потому что «шершни» вели в счете до 82-й минуты, а потом еще и сумели отыграть внезапный камбэк хозяев поля (2:2). К сожалению для Хавьера Грасии, лондонцы оказались более точны по пенальти.

Прогноз

Из особенностей команд отметим большое количество нарушений. Но, как правило, команды держут баланс. Так, «Арсенал» в среднем нарушает правила 13 раз за игру, а «собирает» на себе фолы 12,5 раза за игру.

«Уотфорд» фолит обычно в пределах 12 раз, а получает по ногам 10,5 раза. Прогнозируем равное желание забить, но не равное мастерство исполнителей. Поэтому в плане наказаний отдаем предпочтение гостям.

Наша ставка — «Карточки. Гандикап: 1:0 Х» за 4,50. 0