ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал» ЦСКА — «Спартак»КХЛ. ЦСКА победил «Спартак», «Магнитка» дожала «Динамо» «Реал» пока не выигрывает у сильных команд в ПримереЛопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 22:21
    • «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА
  • 22:07
    • «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в 1/16 Кубка России
  • 21:16
    • Смолов может пропустить месяц из-за травмы плеча
  • 19:53
    • Российские волейболисты уступили сборной США и не вышли в полуфинал ЧМ-2018
  • 19:44
    • «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд
  • 19:33
    • «Магнитка» и «Динамо» забросили 11 шайб на двоих
  • 18:52
    • «Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Условие успеха «Уотфорда»

    «Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на АПЛ 29 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Уотфорд
    Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд»
    Бен Фостер
    7-й тур чемпионата Англии сведет на газоне «Эмирейтс» местный «Арсенал» и приезжий «Уотфорд». Матч состоится 29 сентября и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Арсенал»

    Унаи Эмери строит в Лондоне именно команду, а не собрание индивидуальностей. Яркое доказательство — это отсутствие выраженного бомбардира в «Арсенале».

    В нынешнем сезоне «канониры» забили 12 голов в шести матчах. При этом отличались сразу девять игроков. Максимальный вклад в результативность — 2 гола, не больше (Ляказетт и Обамеянг).

    А еще «пушкари» выполняют наименьшее число кроссов в штрафную — в среднем 16 за матч. Зато как минимум две разрезные передачи также присутствуют в одной игре.

    В последнем туре команда Эмери впервые в сезоне отыграла «насухо». На своем поле «канониры» одолели «Эвертон» 2:0. Игра не была яркой, особенно первый тайм, когда хозяева всего лишь раз попали по воротам.

    Но поскольку переход из французского чемпионата в Англию наверняка очень болезненный, нужно смириться и дать Унаи время для реализации своих задумок.

    «Уотфорд»

    «Шершни» будоражат футбольную общественность Англии. После шести туров «золотые парни» входят в зону Лиги чемпионов и намерены продолжать в том же духе. Вряд ли получится, но попытаться стоит.

    Последние два матча в чемпионате как раз указывают на первую часть утверждения — «вряд ли получится». В 5-м туре «Уотфорд» выглядел очень неплохо, но все же проиграл «Ман Юнайтед» (1:2), а в 6-м — забил уже на 2-й минуте, но сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1).

  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1
  • Вспоминаем величайшие игры с 1992 года
  • 19/09/2018

    • Это показывает, что пока у команды Хавьера Грасии не хватает выдержки для сохранения уровня на длинной дистанции.

    Однако матч в Кубке лиги против «Тоттенхэма» подтверждает вторую часть нашего предположения — «попробовать стоит».

    Календарь и таблица АПЛ

    Потому что «шершни» вели в счете до 82-й минуты, а потом еще и сумели отыграть внезапный камбэк хозяев поля (2:2). К сожалению для Хавьера Грасии, лондонцы оказались более точны по пенальти.

    Прогноз

    Из особенностей команд отметим большое количество нарушений. Но, как правило, команды держут баланс. Так, «Арсенал» в среднем нарушает правила 13 раз за игру, а «собирает» на себе фолы 12,5 раза за игру.

    «Уотфорд» фолит обычно в пределах 12 раз, а получает по ногам 10,5 раза. Прогнозируем равное желание забить, но не равное мастерство исполнителей. Поэтому в плане наказаний отдаем предпочтение гостям.

    Наша ставка — «Карточки. Гандикап: 1:0 Х» за 4,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монако
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Завтра в 16:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 06/10/2018 в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
  • Салах прервал голевую засуху, а Клопп установил рекорд «Ливерпуля»
    • 02:17 23/09/2018     Лука Модрич
  • Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года
    • 15:08 25/09/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018
    Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. 7-й тур чемпионата Англии сведет на газоне «Эмирейтс» местный «Арсенал» и приезжий «Уотфорд». Матч состоится 29 сентября и начнется в 17:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Жерар Пике допустил фатальную ошибку Футбол Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемыСМИ — о неожиданном поражение «сине-гранатовых» от «Леганеса» Вчера в 15:050
  • 16:46
    • Евро-2024 пройдет в Германии
  • 00:55
    • Морон принес «Бетису» победу над «Жироной»
  • 00:45
    • «Милан» упустил победу над «Эмполи»
    Эден Азар Футбол «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущееГлавные итоги неожиданной неудачи «Ливерпуля» в поединке Кубка лиги против «Челси» на «Энфилде» Вчера в 14:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Визит «Милана» в Эмполи, «Краснодар» против финалиста Кубка России
  • 4.21
    •
  • 00:31
    • «Химки» крупно проиграли «Панатинаикосу»
  • 00:12
    • Квартальнов: В концовке нас выручил молодой вратарь
  • 23:51
    • Титов: Считаю, что очко мы по сегодняшней игре заслужили
    «Локомотив» Футбол Эдер спас Семина, Семак проверил резерв, а «Спартак» забил с игрыРеакция СМИ на результаты 1/16 финала Кубка России Вчера в 02:160
  • 23:45
    • Польские волейболисты победили Сербию в «Финале шести» ЧМ-2018
  • 23:31
    • Тихонов: Было нелегко, но я рад, что мы победили
  • 23:06
    • «Алавес» сыграл вничью с «Хетафе»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие