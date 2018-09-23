ПСВ — «Аякс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов 23 сентября 2018 года

В рамках 6-го тура голландской Эредивизии ПСВ 23 сентября примет на своем поле «Аякс» на стадионе «Филипс» в 17:45 по Москве. Прогноз на ПСВ — «Аякс».

ПСВ

В прошлом сезоне ПСВ вернул себе чемпионский титул спустя два года после завоевания предыдущего звания. При этом «Крестьяне» не ощутили особой конкуренции, ведь «Аяксу» попросту не хватило стабильности, а экс-чемпион «Фейенорд» пережил глубокий спад, из-за чего третью позицию неожиданно занял АЗ.

В новой кампании чемпионата Нидерландов эйндховенский клуб также уверенно заявляет о шансах снова стать лучшим в стране. По итогам пяти поединков у команды пять побед с общей разницей мячей 21-3 и место на вершине таблицы.

Тем не менее, ближайший конкурент в лице грядущего соперника в шестом туре отстает лишь на два очка, поэтому подопечным Марка ван Боммела важно хотя бы не проиграть, чтобы удержаться на вершине. В то же время, ПСВ подходит к этой игре не в лучшем настроении после разгрома от «Барселоны» (0:4) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Аякс»

Минувший сезон стал четвертым кряду, по итогам которого «Аякс» не стал чемпионом Голландии, хотя какое-то время и обозначал свои шансы на золотые медали. С учетом того, что амстердамский клуб сохраняет за собой статус лучшего в стране, это действительно неудачный период в его истории.

В новой кампании национального первенства коллектив провел пять матчей, одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, занимая второе место в турнирной таблице. На минувших выходных команда Эрика тен Хага на своем поле разгромила «Гронинген» (3:0).

Поскольку отставание от своего соперника, который остается лидером турнирной таблицы, составляет два очка, победа позволит столичному клубу выйти в лидеры первенства. Настроение внутри коллектива позволяет рассчитывать на успех после крупной победы над АЕКом (3:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что ПСВ выиграет и обе команды забьют за 4,00. 0