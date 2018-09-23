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    Сможет ли «Байер» воскреснуть из мертвых?

    «Байер» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 23 сентября 2018 года

    Футбол Германии Бундеслига Байер Майнц
    Прогноз на «Байер» — «Майнц»
    Хайко Херрлих
    В воскресенье, 23 сентября, в рамках четвертого тура Бундеслиги «Байер» на своем поле будет принимать «Майнс». Начало поединка — в 16:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Майнц».
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    «Байер»

    В прошлом сезоне «Байеру» не хватило совсем немного, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. По итогам розыгрыша Бундеслиги леверкузенский коллектив занял пятую позицию, набрав столько же очков, сколько и финишировавшие третьим «Хоффенхайм» и четвертой дортмундская «Боруссия» — все определила разница мячей, которая у «Аптекарей» оказалась хуже.

    Новая кампания дает понять, что дела «Аптекарей» оставляют желать лучшего, хотя в Кубке Германии они и прошли в следующий раунд, одолев в дебютной встрече сезона заштатный «Пфорцхайм», да и тот — с минимальным счетом.

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    В Бундеслиге — полный провал. Ноль очков в трех стартовых играх: поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:2), «Вольфсбурга» (1:3) и «Баварии» (1:3). При этом в лазарете у леверкузенцев находились сразу семь игроков, среди которых Ларс Бендер, Венделл и Юлиан Баумгартлингер.

    У болельщиков есть надежда, что дела у дружины Хайко Херрлиха пойдут лучше после возвращения травмированных, но пока есть ощущение, что проблема не только в этом. Единственное светлое пятно — победа над «Лудогорцем» (2:3) на выезде в Лиге Европы.

    «Майнц»

    В прошлом сезоне «Майнц» показал весьма посредственную игру, особенно на выезде, где практически ничего у команды Сандро Шварца не получалось.

    «Карнавальщики» в итоге все время держали в уме вероятность вылета из элиты, но сумели остаться, заняв 14-е место (36 очков). Всего три пункта отделяли команду от стыковых поединков.

    Тренерский штаб в итоге сохранил работу, была проделана работа над ошибками, результат которой виден уже сейчас — семь очков в трех играх и шестое место в турнирной таблице. В первом туре дома был обыгран «Штутгарт» (1:0), а затем последовали ничья с «Нюрнбергом» (1:1) и триумф в противостоянии с «Аугсбургом» (2:1).

    Прогноз

    В прошлом сезоне команды обменялись победами. «Байер» выиграл со счетом 2:0, а «Майнц» — 3:1.

    Матч с «Лудогорцем» мог стать началом «камбэка» леверкузенцев, а здесь и соперник — явно домашний коллектив. Верим, что «Байер» порадует своих болельщиков, но и «Майнц» свой гол забьет. Ставим на победу «Байера» или ничью и тотал матча больше 2,5 гола за 1,98. 0

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    Прогноз на «Байер» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98. В воскресенье, 23 сентября, в рамках четвертого тура Бундеслиги «Байер» на своем поле будет принимать «Майнс». Начало поединка — в 16:30 мск.
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