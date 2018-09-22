«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на 6-й тур первенства Англии по футболу 22 сентября

22 сентября в 6-м туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

«Манчестер Юнайтед»

Текущая форма. Команда Жозе Моуринью во втором и третьем турах проиграла, пропустив суммарно шесть голов. После такого казуса португальский наставник «дьяволов» решил вернуться к излюбленному транспортному средству на поле — против «Бернли» «манкунианцы» еще играли, а вот против «Уотфорда» попросту возили автобус (всего 1 удар во втором тайме).

Зато «Манчестер Юнайтед» добыл две победы и сейчас может относительно спокойно смотреть в будущее, ведь до середины октября серьезных соперников не предвидится. В Лиге чемпионов подопечные Сеу Жозе разгромили «Янг Бойз» на его стадионе (3:0).

Отметим, что игра по большому счету была равной: 45% на 55% по владению, 17-16 по ударам, 9-7 по угловым и 12-8 по нарушениям.

Ключевой показатель. Определенно — пенальти. За пять туров «Манчестер Юнайтед» уже трижды пробивал 11-метровые. Реализовал только два. Да и в матче с упомянутым «Янг Бойз» «красные дьяволы» один из голов «посадили» как раз таки с точки.

«Вулверхэмптон»

Текущая форма. За шесть последних матчей с учетом Кубка лиги команда Нуну Санту проиграла всего один раз — «Лестеру» во втором туре (0:2). Причем радует даже не сам результат, а игра, которую показывает «Вулверхэмптон».

«Вулвз» не испугались грозного чемпиона Англии и скатали с ним ничейку 1:1. Пусть владение мячом было всего 29%, но забили-то «волки» первыми.

В последнем матче «Уондерерс» добыли минимальную, но уверенную победу над «Бернли» (1:0). Уверенность выразилась в 30-ти (!) ударах по воротам команды, которая еще в прошлом сезоне была одной из самых «сухих» в плане пропущенных голов.

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Ключевой показатель. Среднее количество ударов у «волков» находится в топ-3 среди всех команд Премьер-лиги — 12,6 за игру. При этом в атаке подопечные Нуну Санту играют аккуратно — всего 1,6 офсайда за матч в среднем.

Прогноз

Прогнозируем упорную борьбу. А раз так, ждем от Моуринью рационального футбола. По крайней мере во втором тайме. «Манкунианцы», скорее всего будут играть по счету.

Если удастся забить быстрый гол (или до конца первой половины), «дьяволы» определенно пустятся глушить по аутам, не смотря на осудительные взгляды родных болельщиков.

Но португальского наставника хозяев «Олд Траффорд» можно понять — потеря Рашфорда, Матича, Эрреры и Шоу — это не хухры-мухры.

Потому ждем голов, но не много. Наш прогноз — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,03. 0