ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Акхисар» — «Краснодар»«Акхисар» показал, над чем нужно работать «Краснодару» «Спартак» — «Рапид»Поражение от «Рапида» запустило обратный отсчет для Карреры СКАКХЛ. «Локомотив» обыграл «Витязь», СКА в гостях разгромил «Динамо»
  • 08:34
    • Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
  • 08:21
    • Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов
  • 08:09
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:52
    • «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в Дании
  • 21:47
    • «Краснодар» обыграл «Акхисар» в Турции
  • 21:45
    • «Спартак» проиграл в Вене
  • 00:14
    • «Милан» в гостях обыграл «Дюделанж»
    Все новости спорта

    Моуринью проведет лекцию по рационализму

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на 6-й тур первенства Англии по футболу 22 сентября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
    Жозе Моуринью
    22 сентября в 6-м туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Текущая форма. Команда Жозе Моуринью во втором и третьем турах проиграла, пропустив суммарно шесть голов. После такого казуса португальский наставник «дьяволов» решил вернуться к излюбленному транспортному средству на поле — против «Бернли» «манкунианцы» еще играли, а вот против «Уотфорда» попросту возили автобус (всего 1 удар во втором тайме).

    Зато «Манчестер Юнайтед» добыл две победы и сейчас может относительно спокойно смотреть в будущее, ведь до середины октября серьезных соперников не предвидится. В Лиге чемпионов подопечные Сеу Жозе разгромили «Янг Бойз» на его стадионе (3:0).

    Отметим, что игра по большому счету была равной: 45% на 55% по владению, 17-16 по ударам, 9-7 по угловым и 12-8 по нарушениям.

  • Деньги, но не слава. Как «МЮ» потерял свой статус
  • «Манчестер Юнайтед» стал клубом, в который все чаще переходят только ради больших денег
  • 14/09/2018

    • Ключевой показатель. Определенно — пенальти. За пять туров «Манчестер Юнайтед» уже трижды пробивал 11-метровые. Реализовал только два. Да и в матче с упомянутым «Янг Бойз» «красные дьяволы» один из голов «посадили» как раз таки с точки.

    «Вулверхэмптон»

    Текущая форма. За шесть последних матчей с учетом Кубка лиги команда Нуну Санту проиграла всего один раз — «Лестеру» во втором туре (0:2). Причем радует даже не сам результат, а игра, которую показывает «Вулверхэмптон».

    «Вулвз» не испугались грозного чемпиона Англии и скатали с ним ничейку 1:1. Пусть владение мячом было всего 29%, но забили-то «волки» первыми.

    В последнем матче «Уондерерс» добыли минимальную, но уверенную победу над «Бернли» (1:0). Уверенность выразилась в 30-ти (!) ударах по воротам команды, которая еще в прошлом сезоне была одной из самых «сухих» в плане пропущенных голов.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ключевой показатель. Среднее количество ударов у «волков» находится в топ-3 среди всех команд Премьер-лиги — 12,6 за игру. При этом в атаке подопечные Нуну Санту играют аккуратно — всего 1,6 офсайда за матч в среднем.

    Прогноз

    Прогнозируем упорную борьбу. А раз так, ждем от Моуринью рационального футбола. По крайней мере во втором тайме. «Манкунианцы», скорее всего будут играть по счету.

    Если удастся забить быстрый гол (или до конца первой половины), «дьяволы» определенно пустятся глушить по аутам, не смотря на осудительные взгляды родных болельщиков.

    Но португальского наставника хозяев «Олд Траффорд» можно понять — потеря Рашфорда, Матича, Эрреры и Шоу — это не хухры-мухры.

    Потому ждем голов, но не много. Наш прогноз — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Монако — Ним
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэска — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Енисей — Урал
  • Завтра в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Завтра в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Завтра в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Кардифф — Манчестер Сити
  • Завтра в 17:00
    •  8.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бафетимби Гомис
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1
    • 19:41 19/09/2018     «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки
  • «Реал» не победил «Атлетик» из-за Лопетеги
    • 19:39 16/09/2018     Роналду прервал голевое молчание
  • Первые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса»
    • 16:56 17/09/2018
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. 22 сентября в 6-м туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Роналду нужно принять свое старение Футбол Роналду должен поменяться для успеха в «Ювентусе»Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Ювентус» Вчера в 19:400
  • 00:04
    • «Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг» одолел «Карабах»
  • 22:47
    • Каррера рассказал, готов ли он к отставке из «Спартака»
  • 22:26
    • СКА на выезде разгромил московское «Динамо»
    Игроки «Аякса» Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2Продолжаем рассказ о величайших играх главного клубного турнира Европы Вчера в 15:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Спартака» и «Краснодара», шанс реабилитироваться для киевлян
  • 4.53
    •
  • 23:40
    • Рассказов: На поле никому не важно, что пишут в СМИ о «Спартаке»
  • 23:29
    • Наставник «Рапида» назвал победу над «Спартаком» неполноценной
  • 23:16
    • Боккетти: Мне кажется, «Спартак» выглядел лучше, чем «Рапид»
    Набиль Фекир Футбол Неряшливый «Сити» и блестящий Фекир. Победа «Лиона» выглядит логичноПодробности сенсационного поражения «Манчестер Сити» на старте Лиги чемпионов от «Лиона» Вчера в 14:280
  • 22:21
    • Каррера: «Рапид» забил два гола после наших ошибок, вот и всё
  • 22:02
    • «Лацио» обыграл «Аполлон», «Айнтрахт» вырвал победу у «Марселя»
  • 21:56
    • «Челси» одолел ПАОК, БАТЭ победил «Види»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие