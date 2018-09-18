ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ахмат»«Спартаку» нужно учиться жить без Промеса «Реал»Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы», ничья «Реала» «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки«Реал» не победил «Атлетик» из-за Лопетеги
  • 10:48
    • Малкин надеется доминировать в НХЛ еще пять-шесть лет
  • 08:49
    • Полузащитнику «Ювентуса» грозит дисквалификация
  • 08:35
    • Загитова стеснялась показывать свою радость на ОИ-2018 из-за Медведевой
  • 08:19
    • Российский защитник расторг контракт с «Сент-Луисом»
  • 08:07
    • Уэйд проведет сезон в «Майами», после чего завершит карьеру
  • 23:45
    • «Севилья» проиграла «Хетафе»
  • 23:34
    • «Милан» сыграл вничью с «Кальяри»
    Все новости спорта

    Футболистам голы, бетторам — ставки

    «Брюгге» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Брюгге Боруссия Д Футбол Германии
    Прогноз на «Брюгге» — «Боруссия Д»
    Люсьен Фавр
    1-й тур Лиги чемпионов сведет на поле «Брюгге» и «Боруссию Д». Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 мск. Прогноз на «Брюгге» — «Боруссия Д».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Брюгге»

    Команда Ивана Леко напрямую попала в групповой раунд Лиги чемпионов как обладатель золотых медалей прошлого чемпионата Бельгии.

    В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства прошло шесть полных туров и половина седьмого. После семи матчей «Брюгге» занимает первую строчку таблицы с отрывом от «Генка» в два очка. Также отметим, что «Zwart-Blauw» носят звание самой результативной команды Высшей лиги — 19 забитых голов.

    Последний поединок показал, что «черно-синие» поставили приоритет на еврокубки, ведь на силу выиграли аутсайдера чемпионата «Локерен» 2:1. Играли на своем поле, но пропустили первыми, а победный мяч забили аж на 98-й минуте с пенальти.

    «Боруссия Д»

    В чемпионате Германии сейчас пять команд, которые делят между собой 2-е — 6-е места. В виду наилучшей разницы забитых пропущенных на вершине этой «остальной таблицы» стоит «Боруссия Д».

    Люсьен Фавр пока не может похвастаться стабильным футболом своих подопечных. На «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» играет прекрасно: в двух матчах она забила семь голов. Причем обыграла не абы кого, а прямых конкурентов прошлого сезона — «РБ Лейпциг» (4:1) и «Айнтрахт Ф» (3:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На выезде «шмели» так не могут. В матче Кубка смогли одолеть «Гройтер Фюрт» только в экстратайме, а против «Ганновера» в рамках Бундеслиги так и вовсе потеряли очки — 0:0.

    Прогноз

    Четыре матча из последних пяти «Брюгге» отыграл с тремя и более голами. «Верховые» результаты не в новинку команде Леко. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии «черно-синие» больше всех сыграли матчей на ТБ 2,5 — 22 поединка из 30-ти.

    Да и забили больше всех — 68 мячей. Как мы уже показали, они не сбавляют чемпионского хода, потому можем прогнозировать дерзкое поведение хозяев поля.

    От вероятного пропущенного гола немцы проснутся и тоже заиграют. Ждем от них голов тоже. Прогнозируем положительный исход ставки «ТБ 2,5» за 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Сегодня в 17:30
    •  4.67
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барселона — ПСВ
  • Завтра в 19:55
    •  2.51
  • Прогноз на матч Интер — Тоттенхэм
  • Завтра в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ПСЖ
  • Завтра в 22:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Шальке — Порту
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Монако — Атлетико
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мануэль Пеллегрини
  • Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
    • 01:55 12/09/2018     «Локомотив» — «Динамо»
  • Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно
    • 02:13 15/09/2018     Джон Терри
  • Терри к нам не поедет
    • 01:58 13/09/2018
    Прогноз на «Брюгге» — «Боруссия Д». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. 1-й тур Лиги чемпионов сведет на поле «Брюгге» и «Боруссию Д». Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 мск.
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • 21:00
    • «Ахмат» вырвал победу у «Спартака» на «Открытие Арене»
  • 10:37
    • Касаткина и Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA
  • 10:20
    • Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге ATP
    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентября Игры Пять лучших опций в демо-версии FIFA 19Интересные моменты очередной версии самого популярного футбольного симулятора планеты Вчера в 17:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 10:03
    • Калиниченко открыт к предложениям после получения лицензии Pro
  • 23:16
    • Иванович: После перерыва на сборные всегда тяжело
  • 23:02
    • Семак: Хочется делать это более уверенно, но заслуженно победили
    Футболисты «Манчестер Юнайтед» Футбол «МЮ» сделал достаточно. «Красные дьяволы» победили «Уотфорд»Подопечные Жозе Моуринью набрали три очка на «Викарэйдж Роуд» Вчера в 12:100
  • 22:01
    • Каррера: Меня волнует место «Спартака», а не новый контракт
  • 21:17
    • Пароло принес «Лацио» победу над «Эмполи»
  • 18:58
    • Киевское «Динамо» поделило очки с «Зарей»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие