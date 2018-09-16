«Зволле» — «Витесс». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов по футболу 16 сентября 2018 года

5-й тур нидерландской Эредивизии 16 сентября сведет на газоне «Зволле» и «Витесс». Стартовый свисток прозвучит в 17:45 мск. Прогноз на «Зволле» — «Витесс».

«Зволле»

Прошлый сезон «Sterrendragers» завершили на девятом месте. Всего два очка не хватило команде Джона Вант’т Схипа чтобы поучаствовать в борьбе за путевку в квалификацию Лиги Европы.

Но, откровенно говоря, «Зволле» объективно выглядел слабее своих конкурентов. Хотя бы даже по забитым голам — «хранители звезд» отличились всего 42 раза.

В нынешнем году «Us MVV'ke» показывают не очень хороший футбол. В четырех стартовых турах ребята Схипа потерпели уже три поражения, в которых пропустили семь голов, а забили четыре.

Интересно, что трижды «Зволле» получал право на пенальти, два из которых реализовал.

«Витесс»

«Витесс» как раз таки выиграл упомянутые стыки за право играть в Лиге Европы. Точнее, за право попробовать играть в Лиге Европы. Ведь ничего толкового из этого не вышло: два минимальных поражения от «Базеля» (0:1; 0:1) не позволили «желто-черным» почувствовать себя значимыми в футбольном мире.

Вылет из 3-го раунда квалификации еврокубка не сильно выбил команду Леонида Слуцкого из колеи. Ведь после него «Голливуд на Рейне» добился относительно удачных результатов в чемпионате Голландии.

Две ничьи против «Херенвена» (1:1) и «АЗ» (0:0) нужно воспринимать именно со знаком «плюс», ведь это прямые конкуренты «Витесса».

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Но в последнем туре арнемцы здорово оплошали — крупно «сгорели» «Аяксу» у себя дома (0:4). Причем пропустили «трешку» еще до середины первого тайма.

Прогноз

Мы рассматриваем команду Леонида Слуцкого как фаворита этого противостояния. Хотя бы просто потому, что по игровым показателям «Витесс» превосходит «Зволле».

Несмотря на крупное поражение от вице-чемпиона Голландии «желто-черные» по игре не уступали регулярному участнику еврокубков. За 90 минут «Голливуд» нанес 21 удар и подал 7 угловых.

Да и вообще в среднем «Витесс» пробивает больше: 15 против 10,5 у ближайшего соперника. Делая скидку на троих травмированных футболистов в составе арнемцев, ставим на «Ф2 (0)» за 1,58. 0