Бразилия — Сальвадор. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 сентября 2018 года

В среду, 12 сентября, сборная Бразилии в рамках товарищеского матча будет принимать команду Сальвадора. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Бразилия — Сальвадор.

Бразилия

Сборная Бразилии, по мнению многих, была одним из главных фаворитов ЧМ-2018, однако несмотря на неплохую игру вылетела в четвертьфинале российского мундиаля.

Сыграв вничью со швейцарцами (1:1), бразильцы обыграли Коста-Рику (2:0) и Сербию (2:0) и с семью набранными очками вышли в плей-офф.

В 1/8 финала команда Тите выиграла у Мексики (2:0), а вот в 1/4 финала проиграли Бельгии со счетом 1:2.

В сентябре бразильцы начали подготовку к чемпионату Южной Америки, который пройдет летом 2019 года.

В контрольном матче пентакампеоны одержали победу над сборной США, не попавшей на ЧМ-2018 — 2:0. Быстрый гол забил Фирмино, после чего пенальти «в раздевалку» реализовал Неймар.

Сальвадор

Сборная Сальвадора в 2017 году сумела добраться до четвертьфинала кубка КОНКАКАФ: уступив на выезде Мексике (1:3), она дома победила Кюрасао (2:0) и в гостях сыграла вничью с Ямайкой (1:1).

В четвертьфинале сальвадорцы без шансов проиграли США (0:2), но матч запомнился в первой очередью грязной игрой игроков сборной Сальвадора, которые в борьбе в штрафной не стеснялись кусать игроков соперника и даже щипать их за соски.

После этого в 2017 году сальвадорцы сыграли контрольный матч с Канадой, победив на своем поле со счетом 1:0, а в июне этого года на выезде победили в контрольном матче Гондурас со счетом 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бразилии — 1.06, победа сборной Сальвадора — 23.0, ничья — 12.75.

Сальвадорцам удается показывать более-менее успешную игру лишь на своем поле. В гостях у Бразилии шансов у них нет. Прогнозировать что-то кроме победы Бразилии было бы наивно.

Скорее всего встреча пройдет «в одну калитку» — сальвадорцам не удастся забить, в то время как 2-3 мяча в свои ворота они получат даже играя от обороны.

Интересны также варианты «Бразилия забьет в обеих таймах» за 1,40 и «Бразилия выиграет оба тайма» за 1,60. 0