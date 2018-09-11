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    Швейцарцы продолжают путь в элиту

    Англия — Швейцария. Прогноз и ставки на товарищеский матч 11 сентября

    Товарищеские матчи Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швейцарии
    Прогноз на Англия — Швейцария
    Владимир Петкович
    В товарищеском матче сборная Англии 11 сентября примет на «Кинг Пауэр» в Лестере сборную Швейцарии. Поединок начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на Англия — Швейцария.
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    Англия

    Первый тур Лиги наций команда Гарета Саутгейта проводила против сборной Испании. Матч получился интересным и в некоторой степени странным. Британцы уступили подопечным Энрике 1:2, но значительно превзошли их по некоторым показателям.

    Например, удары из пределов штрафной. Общая статистика «выстрелов» равная — 11-11. Но при этом из далека англичане пробивали только два раза, тогда как пиренейцы — пять раз.

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    • Отметим частое использование стандартов: помимо четырех угловых сборная Англии имела еще 12 штрафных. Удивительная вещь, но испанцы выиграли больше верховых дуэлей — 12-10. Правда, большинство из них — в их штрафной.

    Швейцария

    Дружина Владимира Петковича вдоволь натешилась своими атакующими возможностями. В первом туре Лиги наций УЕФА сборная Швейцарии у себя дома просто разнесла в пух и прах еще недавно крепкую Исландию — 6:0.

    Причем что по счету, что по игре — это был разрыв мозга. 21-3 по ударам, 9-1 по попаданиям, почти 63% владения мячом и 90% точности передач! После такой игры становится страшно за грандов европейского футбола.

    Тем не менее мы не считаем «крестоносцев» способными всерьез побороться за титул. Выход на ЧЕ — это одно, выиграть турнир — совсем другое. Команде Петковича пока не хватает дерзости против серьезных противников и в тяжелых условиях.

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    Правда, сразу признаем — совсем скоро эта дерзость должна произрасти — матчи против Испании (тов игра; 1:1) и Бразилии (ЧМ-2018; 1:1) тому подтверждение.

    Прогноз

    Сборная Швейцарии постепенно превращается в элиту мирового футбола. Самое главное — это то, что команде Петковича без разницы, где играть. В квалификации чемпионата мира «крестоносцы» допустили всего одно выездное поражение в пяти играх.

    Поэтому считаем, что в «лисьей норе» им тоже будет вполне комфортно. А с потерями англичан (Варди, Смоллинг, Стерлинг и Шоу) шансы на успех возрастают в разы.

    Прогнозируем достойную игру от подопечных Владимира Петковича и ставим на их гол — за 1,74. 0

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