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    Швейцария — Исландия. Прогноз и ставки на Лигу наций 8 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Швейцарии Сборная Исландии
    Прогноз на Швейцария — Исландия
    Эрик Хамрен
    8 сентября в рамках первого тура нового турнира УЕФА Лиги наций сборная Швейцарии примет сборную Исландии. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на Швейцария — Исландия.
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    Швейцария

    На мировом турнире в России сборная Швейцарии дошла до 1/8 финала. Выйдя из группы со второго места, «крестоносцы» попали на шведов. Крепость скандинавов оказалась сильнее команды Владимира Петковича (победа Швеции 1:0).

    Выделить какую-то одну игру «Scweizer Nati» очень сложно — они все имели схожие сценарии. Обычно сборная Швейцарии атаковала сама и позволяла это делать сопернику. Но при этом свсегда была на шаг впереди оппонента в плане атаки.

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    • Только Бразилия нанесла больше ударов за матч, чем «крестоносцы». Однако проблемы тоже были в каждой игре, и в каждой — похожие. В среднем сборная Швейцарии направляла в рамку около трети своих ударов. Для команды уровня лиги А в новом турнире это можно считать маловатым показателем.

    Исландия

    Многие влюбились в сборную Исландии после ее феноменального выступления на Евро-2016. «Карлик-выскочка» дошел тогда до четвертьфинала.

    На чемпионате мира 2018 уже было заметно, что «викингов» ждет суровый «откат» формы, ведь после успешной квалификации (первое место в группе) они не смогли подняться со дна группы главного турнира (1 очко в трех матчах).

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    Сразу по окончании Мундиаля Футбольная ассоциация Исландии решилась на перемены — команду возглавил новый тренер. Причем по характеру Эрик Хамрен, наверное, один из лучших вариантов на эту должность. Ведь и сборная Швеции под его руководством достигла немалых результатов.

    Прогноз

    Исландцы резко опустились в рейтинге УЕФА, но все равно сыграют именно среди лучших 12 команд Европы. Скорее всего, падение продолжится, ведь после грандиозного подъема обычно идет не менее грандиозный спуск.

    На ЧМ-2018 «викинги» дважды пропускали по два мяча, «крестоносцы» наоборот — дважды по два забивали. Поэтому считаем целесообразным поставить на средний показатель — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,01. 0

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    Прогноз на Швейцария — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. 8 сентября в рамках первого тура нового турнира УЕФА Лиги наций сборная Швейцарии примет сборную Исландии. Начало — в 19:00 мск.
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