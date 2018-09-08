«Нижний Новгород» — «Спартак-2». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 8 сентября 2018 года

В субботу, 8 сентября, в матче 10-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле примет вторую команду «Спартака». Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Спартак-2».

«Нижний Новгород»

Команда Дмитрия Черышева после 9 туров расположилась на восьмой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов и уступая четвертому месту 4 очка.

Последние два поединка «Нижний Новгород» проиграл. В восьмом туре новгородцы уступили на своем поле курскому «Авангарду» со счетом 0:1, а в девятом — на выезде ярославскому «Шиннику» с таким же результатом.

Этим поражением они прервали удачную серию команды, которая насчитывала на тот момент восемь беспроигрышных матчей (семь в чемпионате и один в Кубке).

Всё о футболе России

Домашние матчи в ФНЛ в этом сезоне принесли «Нижнему Новгороду» две победы при одном ничейном результате и поражении.

«Спартак-2»

Вторая команда «Спартака» набрала 20 очков в 9 турах и делит 1-3 место с «Томью» и «Тамбовом», которые имеют такое же количество очков.

Последние пять поединков в первом дивизионе «красно-белые» выиграли. Поочередно были повержены на своем поле «Факел» (2:1), «Ротор» (2:0) и «Балтика» (2:1), а на выезде — «Химки» (3:1) и «Зенит-2» (3:0).

В гостях дубль столичной команды в этом сезоне провел пять матчей, из которых праздновал победы в трех из них, одну свел вничью и одну проиграл.

Все прогнозы на футбол

Матчи прошлого чемпионата принесли «Спартаку-2» выездную победу со счетом 3:1, а в Москве оппоненты расписали мировую — 2:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: победа «Нижнего Новгорода» — 2.05, победа «Спартака-2» — 4.20, ничья — 3.10.

Последние шесть матчей с участием «Нижнего Новгорода» больше одного гола за игру не приносили, в то время как москвичи радуют зрителей результативными поединками (на ТБ 2,5 сыграны 4 из 5 последних встреч). Рискнем спрогнозировать, что новгородцы прервут свою серию низовых матчей и победную серию москвичей. 0