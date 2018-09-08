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    Прервет ли «Спартак-2» серию побед в Нижнем Новгороде?

    «Нижний Новгород» — «Спартак-2». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 8 сентября 2018 года

    ФНЛ Футбол России Нижний Новгород Спартак-2
    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Спартак-2»
    Футболисты «Нижнего Новгорода»
    В субботу, 8 сентября, в матче 10-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле примет вторую команду «Спартака». Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Спартак-2».
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    «Нижний Новгород»

    Команда Дмитрия Черышева после 9 туров расположилась на восьмой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов и уступая четвертому месту 4 очка.

    Последние два поединка «Нижний Новгород» проиграл. В восьмом туре новгородцы уступили на своем поле курскому «Авангарду» со счетом 0:1, а в девятом — на выезде ярославскому «Шиннику» с таким же результатом.

    Этим поражением они прервали удачную серию команды, которая насчитывала на тот момент восемь беспроигрышных матчей (семь в чемпионате и один в Кубке).

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    Домашние матчи в ФНЛ в этом сезоне принесли «Нижнему Новгороду» две победы при одном ничейном результате и поражении.

    «Спартак-2»

    Вторая команда «Спартака» набрала 20 очков в 9 турах и делит 1-3 место с «Томью» и «Тамбовом», которые имеют такое же количество очков.

    Последние пять поединков в первом дивизионе «красно-белые» выиграли. Поочередно были повержены на своем поле «Факел» (2:1), «Ротор» (2:0) и «Балтика» (2:1), а на выезде — «Химки» (3:1) и «Зенит-2» (3:0).

    В гостях дубль столичной команды в этом сезоне провел пять матчей, из которых праздновал победы в трех из них, одну свел вничью и одну проиграл.

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    Матчи прошлого чемпионата принесли «Спартаку-2» выездную победу со счетом 3:1, а в Москве оппоненты расписали мировую — 2:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: победа «Нижнего Новгорода» — 2.05, победа «Спартака-2» — 4.20, ничья — 3.10.

    Последние шесть матчей с участием «Нижнего Новгорода» больше одного гола за игру не приносили, в то время как москвичи радуют зрителей результативными поединками (на ТБ 2,5 сыграны 4 из 5 последних встреч). Рискнем спрогнозировать, что новгородцы прервут свою серию низовых матчей и победную серию москвичей. 0

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    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Спартак-2». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10. В субботу, 8 сентября, в матче 10-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле примет вторую команду «Спартака». Встреча начнется в 16:00 по мск.
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