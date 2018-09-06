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    Казахстан оставит не у дел Грузию

    Казахстан — Грузия. Прогноз на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Казахстан — Грузия
    Грузии Владимира Вайсса предстоит визит к Казахстану в рамках Лиги наций
    В рамках первого тура Лиги наций в группе 1 Лиги D сборная Казахстана примет на своем поле Грузию. Поединок, который состоится в Астане, начнется в 17.00 мск. Прогноз на Казахстан — Грузия.
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    Казахстан

    В стартующей Лиге наций сборная Казахстана оказалась в четвертой по рангу Лиге D, где получила место в группе 1. Чтобы попасть в Лигу С «Ястребам» необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

    Соперниками подопечных Станимира Стойлова стали сразу четыре национальные команды — помимо Грузии, это также еще Андорра и Латвия.

    Форма хозяев грядущей игры оставляет желать лучшего, поскольку те сумели выиграть только в двух матчах из 15-ти. Тем не менее, если разобраться, то в действительности Казахстан демонстрирует все признаки настоящего прогресса, ведь в предыдущих трех играх было добыто две победы.

    Для сравнения, до того сборная не могла выиграть в 12-ти поединках кряду, из которых не проиграла только в трех случаях.

    Грузия

    Национальная команда Грузии также вынуждена пробиваться сквозь четвертую лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

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    Сделать это будет весьма непросто, ведь если Андорра кавказской сборной вполне по зубам, то с Казахстаном и Латвией придется приложить много усилий для успеха. Поскольку попадание в Лигу С обеспечивается только победой в группе, «Крестоносцы» должны оказаться выше всех конкурентов.

    На первый взгляд, у подопечных Владимира Вайсса хорошая форма, поскольку они выиграли три предыдущих поединка из четырех.

    Однако нужно отметить, что все эти победы были добыты на своем поле (против Литвы, Эстонии и Мальты), а в последний на сегодня раз коллектив выигрывал в гостях более двух лет назад — в июне 2016 года Грузия сенсационно взяла верх над Испанией в контрольном матче. При этом в самой свежей встрече сборная как раз уступила на выезде Люксембургу (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что Казахстан выиграет, и обе команды забьют за 5,80.
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    Прогноз на Казахстан — Грузия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.80. В рамках первого тура Лиги наций в группе 1 Лиги D сборная Казахстана примет на своем поле Грузию. Поединок, который состоится в Астане, начнется в 17.00 мск.
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