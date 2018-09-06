Казахстан — Грузия. Прогноз на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

В рамках первого тура Лиги наций в группе 1 Лиги D сборная Казахстана примет на своем поле Грузию. Поединок, который состоится в Астане, начнется в 17.00 мск. Прогноз на Казахстан — Грузия.

Казахстан

В стартующей Лиге наций сборная Казахстана оказалась в четвертой по рангу Лиге D, где получила место в группе 1. Чтобы попасть в Лигу С «Ястребам» необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

Соперниками подопечных Станимира Стойлова стали сразу четыре национальные команды — помимо Грузии, это также еще Андорра и Латвия.

Форма хозяев грядущей игры оставляет желать лучшего, поскольку те сумели выиграть только в двух матчах из 15-ти. Тем не менее, если разобраться, то в действительности Казахстан демонстрирует все признаки настоящего прогресса, ведь в предыдущих трех играх было добыто две победы.

Для сравнения, до того сборная не могла выиграть в 12-ти поединках кряду, из которых не проиграла только в трех случаях.

Грузия

Национальная команда Грузии также вынуждена пробиваться сквозь четвертую лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

Все прогнозы на футбол

Сделать это будет весьма непросто, ведь если Андорра кавказской сборной вполне по зубам, то с Казахстаном и Латвией придется приложить много усилий для успеха. Поскольку попадание в Лигу С обеспечивается только победой в группе, «Крестоносцы» должны оказаться выше всех конкурентов.

На первый взгляд, у подопечных Владимира Вайсса хорошая форма, поскольку они выиграли три предыдущих поединка из четырех.

Однако нужно отметить, что все эти победы были добыты на своем поле (против Литвы, Эстонии и Мальты), а в последний на сегодня раз коллектив выигрывал в гостях более двух лет назад — в июне 2016 года Грузия сенсационно взяла верх над Испанией в контрольном матче. При этом в самой свежей встрече сборная как раз уступила на выезде Люксембургу (0:1).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Казахстан выиграет, и обе команды забьют за 5,80.

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