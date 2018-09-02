«Енисей» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч РПЛ 2 сентября 2018 года

В воскресенье, 2 сентября, в матче шестого тура РПЛ «Енисей» примет на своем поле тульский «Арсенал». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Енисей» — «Арсенал» Тула.

«Енисей»

Дебютант в прошлом туре добыл первую победу в элите российского футбола. В домашнем матче красноярцы одолели самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Стартовала дружина Дмитрия Аленичева в РПЛ с поражения на своем поле от «Зенита» (0:2), во втором туре «львы» минимально проиграли в Грозном 0:1.

Игра третьего тура принесла первые баллы в копилку «Енисея». Клуб из Красноярска сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) дома.

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Поединок четвертого игрового дня закончился разгромным поражением в Ростове от одноименной команды — 0:4. С четырьмя пунктами «красно-синие» расположились на 12 строке турнирки.

«Арсенал» Тула

«Оружейники» имеют такое же количество очков, как и их предстоящий соперник — четыре. Но они находятся на две строки выше из-за лучшей разницы мячей.

Первый балл был добыт в стартовой игре нового чемпионата. На своем поле «пряники» поделили очки с московским «Динамо» (0:0), потом проиграли в гостях «Зениту» — 0:1.

В третьем туре подопечные Олега Кононова в меньшинстве и по-волевому одолели грозненский «Ахмат» со счетом 3:1.

Последние два поединка закончились поражениями. Сначала туляки были разгромлены в Москве ЦСКА — 0:3, а затем на своем поле минимально уступили «Ростову» — 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

Последний раз оппоненты встречались в мае 2016 года в переходных матчах. Тогда в Красноярске хозяева победили — 2:1, а в Туле проиграли — 0:1 и не добыли путевку в РПЛ.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Енисея» — 2.55, победа «Арсенала» — 3.25, ничья — 3.00.

«Львы» на своем поле в этом сезоне проиграли только лидеру чемпионата «Зениту», удерживая ничейный результат до 80-й минуты матча. А две другие игры принесли четыре очка. Тульская команда на выезде в этом чемпионате только проигрывала.

Прогнозируем, что в этой игре хозяева смогут пополнить свой очковый багаж, поставим на них с форой (0) за 1.73. 0