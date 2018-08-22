«Янг Бойз» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 22 августа

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» в первом матче примет загребское «Динамо». Встреча пройдет на «Стад де Суисс» 22 августа. Начало матча — в 22:00. Прогноз на «Янг Бойз» — «Динамо» Загреб.

«Янг Бойз»

В прошлом сезоне «Янг Бойз» впервые за 32 года стал чемпионом Швейцарии, благодаря чему стартует в квалификации с заключительного раунда.

В предыдущие годы «Янг Бойз» оступался в квалификации, причем дважды — уже на заключительной стадии. В 2015 году швейцарцы в третьем раунде квалификации уступили «Монако», в 2015-м в раунде плей-офф не смогли пройти «Боруссию» из Менхенгладбаха, а в 2017-м вновь в плей-офф раунде пропустили в групповую стадию московский ЦСКА.

Новый сезон команда начала месяц назад и с тех пор успела провести четыре матча чемпионата Швейцарии, а также один поединок национального Кубка. Во всех поединках «Янг Бойз» одержал победы.

В чемпионате команда поочередно обыграла «Грассхоппер» (2:0), «Лугано» (2:0), «Цюрих» (4:0) и лишь в четвертом матче пропустила первые голы — 3:2 в гостях против «Люцерна». В Кубке Швейцарии «желто-черные» 18 августа с тем же счетом (3:2) переиграли «Биль-Бьен».

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо», которое также в прошлом сезоне выиграло национальный чемпионат, в отличие от своего следующего соперника, преодолело уже две стадии квалификации Лиги чемпионов.

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Во втором раунде отбора хорваты разобрались с израильским «Хапоэлем» Беер-Шева. После разгромной победы на своем поле (5:0) «Динамо» сыграло вничью на выезде (2:2). В третьем раунде квалификации «синие» прошли казахстанскую «Астану», на этот раз выиграв оба матча — 2:0 в гостях и 1:0 на выезде.

Кроме того, в новом сезоне «Динамо» успело провести уже четыре матча в чемпионате Хорватии. Команда стартовала с домашней ничьей против «Рудеша» (1:1), после чего еще трижды играла на своем поле и одержала три победы: 3:0 над «Истрой», 2:1 над «Славеном» и 2:1 над «Осиеком».

Прогноз

Букмекеры считают «Янг Бойз» фаворитом домашнего матча. На победу швейцарцев дается коэффициент 1,80, на ничью — 3,90, а на успех гостей — 4,70.

Обе команды подошли к матчу в хорошей форме — в последних пяти матчах команды одержали по пять побед.

«Янг Бойз» постарается использовать преимущество своего поля (к слову, с синтетическим покрытием), однако и «Динамо» может дать бой в гостях, что может привести к результативной встрече.

Предлагаем сделать ставку на голы, а именно на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1,81. 0