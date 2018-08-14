«Динамо» Киев — «Славия» Прага. Прогноз и ставки на ЛЧ 14 августа 2018

Во вторник, 14 августа, киевское «Динамо» на своем поле будет принимать пражскую «Славию» в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 19:30 по Москве. Прогноз на «Динамо» Киев — «Славия» Прага.

«Динамо»

«Бело-синие», как и их предстоящий соперник, завоевали серебро внутреннего первенства. Отставание от первого «Шахтера» составило всего лишь два очка.

Открывали новый сезон киевляне матчем за Суперкубок Украины против чемпиона. Все решил единственный мяч, забитый в первой половине игры хавбеком столичной команды Виталием Буяльским.

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В чемпионате Украины команда Александра Хацкевича выиграла все игры с одинаковым счетом 1:0. Поочередно были повержены «Ворскла», «Львов» и «Шахтер». При этом очереной тур УПЛ столичная команда пропускает — игра с «Мариуполем» была перенесена на сентябрь, поэтому киевляне получили отдых между еврокубковыми матчами.

Киевский клуб имеет на данный момент 14-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

В прошлом году «Динамо» не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, проиграв швейцарскому «Янг Бойзу» (3:1 и 0:2). А в Лиге Европы киевляне дошли до 1/8 финала, где были выбиты римским «Лацио» (0:2 и 2:2).

«Славия»

По итогам минувшего сезона «Славия» финишировала на второй строке турнирной таблицы чешского первенства, уступив чемпиону «Виктории» Плзень семь баллов.

В недавно стартовавшем чемпионате Чехии подопечные Йиндржиха Трпишовского добыли четыре виктории в четырех поединках и на данный момент делят 1-2 место с прошлогодним победителем первенства.

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В туре, который состоялся после первой игры с «Динамо», «Славия» одолела «Младу Болеслав» со счетом 1:0 — единственный мяч провел Милан Шкода.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «красно-белые» были остановлены в шаге от группового раунда. В плей-офф раунде они уступили кипрскому АПОЭЛю (0:0 и 0:2). А переместившись в Лигу Европы, заняли третье место в одном квартете с испанским «Вильярреалом», казахской «Астаной» и израильским «Маккаби» Тель-Авив.

Прогноз

В первом матче «Динамо» действовало весьма уверенно и могло даже победить в Чехии, но на гол Беньямина Вербича хозяева поля ответили в самой концовке реализованным пенальти — 1:1.

Теперь у украинцев есть преимущество в виде гола на выезде, а дома подопечные Хацкевича играют даже лучше, чем в гостях. Считаем, что ничего не помешает динамовцам одержать победу в родных стенах. Коэффициент — 1,74. 0