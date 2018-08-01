«Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 1 августа

В среду, 1 августа, «Базель» на своем поле будет принимать ПАОК в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Базель» — ПАОК.

«Базель»

В минувшем сезоне команда Рафаэля Вики не сумела защитить чемпионский титул, отстав от «Янг Бойз» на пятнадцать очков. В июле был провал на Uhren Cup: 0:5 с «Фейеноордом» и 1:2 с «Вулверхэмптоном». В первых двух матчах чемпионата «Базель» уступил «Санкт-Галлену» (1:2) и сыграл вничью с «Ксамаксом» (1:1).

Нынешний «Базель» с трудом можно назвать безоговорочным грандом чемпионата Швейцарии, не говоря уже о еврокубковых успехах.

Коллектив, который становился вторым в группе ЛЧ с МЮ, остался в прошлом. Более того, «Базель» еще и потерял свою главную звезду — нападающего Мохамеда Эльюнусси, который был продан в «Саутгемптон» за 16 миллионов фунтов. В «Севилью» отправился чешский голкипер Томаш Вацлик, а целый ряд новичков пока нельзя назвать единой командой. Швейцарские команды традиционно работают на экспорт, поэтому такая ситуация — привычная для «Бебби».

ПАОК

Если для «Базеля» серебро чемпионата стало провалом, то завоевание статуса вице-чемпиона для ПАОКа можно назвать успехом. Впереди оказался только столичный АЕК. «Северные орлы» набрали 64 очка, отстав от лидера всего на шесть пунктов.

Усилением в межсезонье для команды стал опытный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который однозначно прибавит задней линии надежности, а также 19-летний бразилец Лео Жаба из «Ахмата» — игрок больше на перспективу.

Все прогнозы на футбол

Подопечные Луческу-младшего оставались без игровой практики этим летом, а национальный чемпионат еще не начался, но первая еврокубковая игра показала, что греки не растеряли свой победный настрой и находятся в неплохой форме после сборов и товарищеских игр, а недельный перерыв перед поездкой в Швейцарию можно назвать в данном случае даже преимуществом.

Прогноз

Первая встреча завершилась победой греческого коллектива со счетом 2:1, поэтому швейцарскому клубу необходимо только побеждать.

При этом стоит отметить, что ПАОК был неподражаем, а гол греки пропустили после единственного удара по своим воротам. Победитель этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с московским «Спартаком».

«Базелю» обеспечена жаркая поддержка в Швейцарии, но мы считаем, что этот фактор не компенсирует кризис в игре будущих хозяев поля. ПАОК в настоящий момент ни в чем не уступает сопернику, а в некотором смысле даже превосходит. Предлагаем поставить на выход греков в следующий этап турнира за 1,62. 0