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    Избежит ли «Тракай» крупного поражения в Белграде?

    «Партизан» — «Тракай». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 июля

    Лига Европы
    Прогноз на «Партизан» — «Тракай»
    Футболисты «Партизана»
    В четверг, 26 июля, «Партизан» на своем поле примет «Тракай» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Белграде, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Партизан» — «Тракай».
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    «Партизан»

    Футболисты «Партизана» начали свой путь в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, в рамках которого играли с черногорским «Рударом». В гостях и дома белградская команда победила с одинаковым счетом 3:0.

    До этого «Партизан» готовился к сезону, проводя товарищеские матчи, в которых особыми успехами не отметился.

    Он обыграл словенскую «Горицу» (3:0) и польскую «Краковию» (1:0), но проиграл «Ростову» (0:2) и «Заре» (0:1).

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    «Партизан» также успел стартовать в чемпионате Сербии. В первом туре подопечные Мирослава Джукича довольно неожиданно проиграли «Раднику» (0:1).

    «Тракай»

    Игроки литовского «Тракая» стартовали в Лиге Европы с предварительного раунда, в котором оказались сильнее валлийского «Сефн Друидс» (1:1 и 1:0).

    В первом квалификационном раунде команда Хосе Антонио Викуньи одолела «Иртыш» (0:0 и 1:0), благодаря чему продолжила борьбу в еврокубках.

    В первом дивизионе чемпионата Литвы «Тракай» занимает скромное четвертое место, притом свою последнюю победу он одержал еще 20 мая.

    Что касается Кубка Литвы, то в 1/8 финала «Тракай» выбыл из турнира, уступив «Судуве» (0:3).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Партизана» — 1,21, победа «Тракая» — 14,50, ничья — 6,40.

    Действительно, по своему кадровому потенциалу белградцы значительно превосходят соперника, который лишь изредка задерживается в еврокубках больше, чем на пару раундов квалификации.

    Литовцы уже совершили чудо, пройдя «Иртыш», поэтому могут быть довольны своим выступлением. Но вот дойти до третьего квалификационного раунда они вряд ли смогут.

    После поражения в первом туре чемпионата Сербии «Партизан» должен собраться и реабилитироваться перед собственными болельщиками. Нам кажется, что белградцам вполне по силам разгромить соперника, поэтому мы бы взяли «победу хозяев с форой -2» за 2,02.

    Еще один вариант — «хозяева победят и не пропустят» за 1,88. «Тракай» сложно назвать результативной командой, литовцы, скорее всего, будут отсиживаться в обороне, так что потревожить сербского вратаря не должны. 0

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    Футбол. Прогноз на «Партизан» — «Тракай». В четверг, 26 июля, «Партизан» на своем поле примет «Тракай» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Белграде, начнется в 21:30 по московскому времени.
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