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    БАТЭ с победы начнет путь в ЛЧ

    Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов БАТЭ — ХИК

    Лига чемпионов БАТЭ
    Прогноз на Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов БАТЭ — ХИК
    Дмитрий Бага, БАТЭ
    В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 25 июля встретятся белорусский БАТЭ и финский ХИК. Матч пройдет на «Борисов Арене» и начнется в 20.00. Прогноз на Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов БАТЭ — ХИК.
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    БАТЭ

    БАТЭ только начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов, однако в Белоруссии в самом разгаре чемпионат, а потому у действующего чемпиона страны нет проблем с игровой практикой.

    БАТЭ набрал в последних матчах отличную форму — команда выиграла семь из восьми последних поединков национального первенства, лишь раз сыграв вничью. Пять последних матчей клуб из Борисова завершил в свою пользу. Правда, стоит отметить, что лишь в двух из семи победных матчей игрокам БАТЭ удавалось выиграть с разницей больше чем в один мяч, однако каждый раз команда забивала два или больше гола. Настораживает то, что команда стабильно пропускает в большинстве встреч.

    В чемпионате Белоруссии БАТЭ после 17 матчей уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    Важным моментом является и то, что перед стартом в ЛЧ БАТЭ удалось обыграть одного из своих конкурентов в борьбе за чемпионский титул минское «Динамо» (2:0).

    ХИК

    У ХИКа также летом идет национальный чемпионат, однако финский клуб уже стартовал и в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде команда прошла представителя Фарерских островов «Викингур Гота». ХИК обыграл соперника сперва в гостях — 2:1, а затем и дома, чуть более уверенно — 3:1.

    Финский клуб также может похвастаться неплохой серией — четыре победы подряд. При этом в каждом победном матче команда забивала как минимум по два гола, но и пропустила в этих четырех матчах три гола.

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    В национальном первенстве ХИК также достаточно уверенно лидирует. После 20 матчей в активе у команды 45 очков и преимущество в семь очков над ближайшим преследователем.

    Прогноз

    Букмекеры считают БАТЭ фаворитом домашнего матча. На победу хозяев поля можно поставить с коффициентом 1,73, тогда как на ничью — 3,68, а на успех гостей — 5,30.

    Отдадим и мы предпочтение БАТЭ, который является более опытным лигочемпионовским бойцом и будет играть при своих болельщиках. Предлагаем поставить на то, что белорусский клуб одержит на своем поле победу с коэффициентом 1,73. 0

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    Футбол. Прогноз на Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов БАТЭ — ХИК. В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 25 июля встретятся белорусский БАТЭ и финский ХИК. Матч пройдет на «Борисов Арене» и начнется в 20.00.
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