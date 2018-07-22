«Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки на матч МЛС 22 июля

В воскресенье, 22 июля, «Филадельфия» на своем поле примет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче очередного тура МЛС. Встреча начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Филадельфия»

«Юнион», после 19 проведенных матчей в регулярном первенстве МЛС, расположился на седьмой строке в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Филадельфия» отстает на три очка, но при этом имеет две игры в запасе.

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В этом месяце «темно-синие» провели три встречи в МЛС. Уступили «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Атланта Юнайтед» (0:2), а также переиграли «Чикаго Файр» — 4:3.

Подопечные Джима Кертина пробились в полуфинал Кубка ЮС Оупен, переиграв в 1/4 финала на своем поле «Орландо Сити» со счетом 1:0.

На своем поле в этом сезоне МЛС «Филадельфия» одержала победы в пяти встречах, две игры свела вничью и три матча проиграла, разница мячей — 17:11.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Пятикратный чемпион МЛС на данный момент расположился на шестой строке в Западной конференции. После 19 встреч он набрал 28 баллов.

«Галактика» не проигрывает в регулярном первенстве уже шесть матчей кряду. В этой серии были добыты три победы и столько же ничьих.

На выезде в этом чемпионате дружина Зиги Шмида провела девять встреч, из которых три выиграла, три свела вничью и такое же количество матчей проиграла, разница мячей — 14:14.

«Филадельфия» не может обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» уже пять сезонов подряд. Последний раз клуб из штата Пенсильвания праздновал викторию в 2012 году (2:1). После той встречи «галактикос» сначала три игры выиграли, а затем в еще в двух делил очки с оппонентом.

Прогноз

Зачастую поединки этих команд приносят большое количество забитых мячей. За последние шесть матчей, проведенные между собой, только в одной игре было забито меньше трех голов.

И учитывая, что «Юнион» уже давно не может переиграть клуб из Лос-Анджелеса, рискнем в этом матче поставить на — «Филадельфия» не проиграет и ТБ 2.5: да 2,08. 0