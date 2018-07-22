ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанфранко ДзолаГигант маленького роста Сборная РоссииЛето, которое мы не забудем Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые героиВзгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году
  • 14:09
    • Суд отменил отстранение «Милана» от еврокубков
  • 11:37
    • «Мерседес» на год продлил контракт с Боттасом
  • 09:22
    • Стала известна дата следующего боя Емельяненко
  • 09:13
    • Агент Габриэла не получал предложений от ЦСКА
  • 08:15
    • Арсен Венгер возглавит сборную Японии
  • 08:06
    • Неймар останется в ПСЖ
  • 07:56
    • «Оклахома» обменяет Энтони в «Атланту»
    Все новости спорта

    «Филадельфии» пора прервать серию неудач против «Гэлакси»

    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки на матч МЛС 22 июля

    MLS
    Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    Илсиньо
    В воскресенье, 22 июля, «Филадельфия» на своем поле примет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче очередного тура МЛС. Встреча начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Филадельфия»

    «Юнион», после 19 проведенных матчей в регулярном первенстве МЛС, расположился на седьмой строке в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Филадельфия» отстает на три очка, но при этом имеет две игры в запасе.

    Все прогнозы на футбол

    В этом месяце «темно-синие» провели три встречи в МЛС. Уступили «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Атланта Юнайтед» (0:2), а также переиграли «Чикаго Файр» — 4:3.

    Подопечные Джима Кертина пробились в полуфинал Кубка ЮС Оупен, переиграв в 1/4 финала на своем поле «Орландо Сити» со счетом 1:0.

    На своем поле в этом сезоне МЛС «Филадельфия» одержала победы в пяти встречах, две игры свела вничью и три матча проиграла, разница мячей — 17:11.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Пятикратный чемпион МЛС на данный момент расположился на шестой строке в Западной конференции. После 19 встреч он набрал 28 баллов.

    «Галактика» не проигрывает в регулярном первенстве уже шесть матчей кряду. В этой серии были добыты три победы и столько же ничьих.

    На выезде в этом чемпионате дружина Зиги Шмида провела девять встреч, из которых три выиграла, три свела вничью и такое же количество матчей проиграла, разница мячей — 14:14.

    «Филадельфия» не может обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» уже пять сезонов подряд. Последний раз клуб из штата Пенсильвания праздновал викторию в 2012 году (2:1). После той встречи «галактикос» сначала три игры выиграли, а затем в еще в двух делил очки с оппонентом.

    Прогноз

    Зачастую поединки этих команд приносят большое количество забитых мячей. За последние шесть матчей, проведенные между собой, только в одной игре было забито меньше трех голов.

    И учитывая, что «Юнион» уже давно не может переиграть клуб из Лос-Анджелеса, рискнем в этом матче поставить на — «Филадельфия» не проиграет и ТБ 2.5: да 2,08. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    5,51
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 18:00
    •  3,60
  • Трабзонспор — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  1,87
  • Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд
  • Завтра в 04:00
    •  1,68
  • Бавария — ПСЖ
  • Завтра в 17:00
    •  2,25
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • Завтра в 18:00
    •  1,78
  • Зенит — Интер
  • Завтра в 21:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 10-16 июля
    • 09:20 16/07/2018     Ведран Чорлука сыграет в финале
  • Сборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов
    • 03:28 14/07/2018     Шаппи Корсанди, журналист
  • Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин
    • 11:44 17/07/2018
    Футбол. Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси». В воскресенье, 22 июля, «Филадельфия» на своем поле примет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче очередного тура МЛС. Встреча начнется в 02:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Алисон Бекер Футбол «Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мираГолкипер «Ромы» Алисон Бекер близок к рекордному трансферу в «Ливерпуль». Реакция прессы Вчера в 21:550
  • 07:43
    • «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с мексиканской «Америкой»
  • 07:33
    • Эрнандес хочет зарабатывать в ЦСКА почти 6 млн евро в год
  • 07:18
    • «Локомотив» близок к аренде Крыховяка
    Лука Модрич и Килиан Мбаппе Футбол Выше только звёзды: пять героев ЧМ-2018Пять человек, ярко блеснувших на чемпионате мира-2018 Вчера в 01:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Проверка перед еврокубками
  • 5,51
    •
  • 14:45
    • Звонарева покинула Бухарест
  • 14:27
    • «Реал» подписал контракт с Винисиусом Жуниором
  • 13:47
    • «Енисей» начнет сезон РФПЛ в Тюмени
    Юрий Семин и Леонид Слуцкий Футбол Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборахРассказываем о подготовке «железнодорожников» к старту нового сезона 18/07/2018 в 20:080
  • 07:05
    • В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве Дениса Тена
  • 13:30
    • Родина не смогла выйти в полуфинал турнира в Гштаде
  • 13:18
    • «Марсель» подписал финалиста ЧМ-2018, которым интересовался «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие