«Даллас» — «Атланта Юнайтед». Прогноз и ставки на матч МЛС 5 июля

«Даллас»
«Красно-синие» делят 1-2 место с «Канзас Сити» в Западной конференции. Оппоненты имеют по 32 очка, но «Даллас» сыграл на одну игру меньше.
Переиграв в прошлом матче «Миннесоту» со счетом 1:0 «быки» прервали серию из двух поражений подряд (матч первенства и Кубка). До этих неудач команда Оскара Парехи имела 8-матчевую серию без поражений.
В девяти домашних встречах этого первенства МЛС клуб из штата Техас добыл пять побед и четыре игры свел вничью, разница мячей — 17:8.
Нападающий «быков» Харольд Москера из-за травмы пропустит предстоящий поединок, а форвард Кристиан Кольман еще может успеть восстановиться.
«Атланта Юнайтед»
«Красно-черные» после 18 матчей первенства возглавляют Восточную конференцию, заработав в этих играх 37 очков. Они на пять баллов опережают второй «Нью-Йорк РБ», который имеет две встречи в запасе.
«Атланта Юнайтед» уже на протяжение месяца в первенстве МЛС чередует ничейные результаты с победами. За этот период команда Херардо Мартино три раза победила и столько же сыграла вничью.
А вот игра в Кубке ЮС Оупен (21 июня) закончилась минимальным поражением от «Чикаго Файр» со счетом 0:1.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
В гостевых встречах МЛС в этом сезоне «Юнайтед» завоевал пять побед, два раза сыграл вничью и один поединок проиграл, разница забитых и пропущенных — 11:8.
Между собой оппоненты провели только одну игру. В прошлом сезоне «Атланта Юнайтед» на своей арене взяла верх над «Далласом» со счетом 3:0.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Даллас», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,20.
За успех «Атланта Юнайтед» предлагают 3,05, а ничью оценивают с коэффициентом 3,60.
«Даллас» на своем поле в этом сезоне МЛС еще не проигрывал, а «Атланта Юнайтед» на выезде уступила только раз на старте чемпионата.
Оппоненты на данный момент находятся в хорошей форме. Но так как поединок состоится в Далласе, скорее всего, что хозяева не проиграют — победа хозяев с форой (0) за 1,69.
Также можно рискнуть и поставить в этом поединке на ничью. 0