Лев проэкзаменует соперника сборной России

В пятницу, 8 июня, в Леверкузене на «Бай-Арене» состоится товарищеский матч между сборными Германии и Саудовской Аравии. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на Германия — Саудовская Аравия.

Германия

Команда Йоахима Лева перед утверждением состава на ЧМ-2018 уступила австрийцам (1:2) — Бундестим проиграл соседям впервые за 32 года.

В стартовом составе немцев нашлось место тем, кто реже других надевал майку национальной сборной. Помимо не игравшего за Германию с октября 2016 года Мануэля Нойера, в старте оказались дебютант Нильс Петерсен и не выходивший с первых минут почти год Юлиан Брандт. Впрочем, появление Ману не спасло хозяев от поражения: на гол Месута Озила австрийцы ответили точными ударами Мартина Хинтеррегера и Алессандро Шопфа. Правда, нельзя не отметить, что зубры вроде Тони Крооса, Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга на мокрое после тропического ливня поле в Клагенфурте так и не вышли.

Нойер показал тренерскому штабу, что восстановился, и Лев не смог оставить лучшего вратаря ЧМ-2014 за бортом мундиаля в России. А вот лучшего молодого игрока АПЛ Лероя Сане, который, правда, провалил спарринг с Австрией, — смог. Помимо «горожанина», в ближайшем спарринге с Саудовской Аравией и на ЧМ в России не сыграют Петерсен, а также Бернд Лено и Джонатан Та.

Очевидно, что в Леверкузене хозяева просто не смогут играть спустя рукава и вряд ли будут выглядеть так же беспомощно, как в первой половине второго тайма встречи с Австрией. У коллектива Лева есть слабости по состоянию на здесь и сейчас, но с соперником вроде Саудовской Аравии он обязан справляться даже в таком состоянии.

Саудовская Аравия

Подопечные Хуана Антонио Пицци, в отличие от команды Лева, провели уже два спарринга. В первом «орлы» боевым составом (за исключением лучшего бомбардира саудитов в отборочном цикле Мухаммада ас-Сахлави), но абсолютно по делу уступили Италии (1:2) — «скуадра» показала России, что за счет мощного прессинга и фланговых атак эту сборную можно прижать к ее воротам, но нельзя позволять себе помарок, которыми техничные и быстрые соперники могут воспользоваться.

Спустя несколько дней аравийцы были биты командой Перу (0:3) — номинальные гости победили благодаря голу Андре Каррильо и дублю вернувшегося после дисквалификации опытного бомбардира Паоло Герреро.

Наш соперник в матче открытия ЧМ-2018 потерпел второе поражение подряд. В пятницу, скорее всего, будет и третье.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе сборной Германии: 1,06 — 14,50 — 25,00.

Считаем, что у «орлов» действительно нет никаких шансов — мотивированные хозяева, для которых этот матч будет последнем перед поездкой в Россию, обязаны побеждать. И побеждать уверенно.

Ставим на победу Бундестим и ТБ 2,5 за 1,39 и победу хозяев в тайме и матче за 1,33. Еще один любопытный вариант — Германия победит и не пропустит за 1,41.