Что принесет встреча неудачников?

В четверг, 31 мая, сборная Словакии в Трнаве примет национальную команду Голландии в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Словакия — Голландия.

Словакия

Сборная Словакии смогла занять в своей отборочной группе 2-ю строку. Но она оказались на последнем месте в итоговой таблице 2-х мест и не сыграла в стыковых матчах за выход на ЧМ.

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В квалификации словаки пропустили вперед только сборную Англии, отстав от них на 8-мь баллов. «Соколы» в 10-ти поединках отборочной компании одержали 6-ть побед и 4-е матча проиграли.

В конце 2017 года подопечные Яна Козака провели 2-а контрольных поединка. 14 ноября они проиграли во Львове Украине со счетом 1:2, а через 4-е дня в Трнаве переиграли Норвегию — 1:0.

В новом году словаки приняли участие в турнире в Таиланде. В полуфинале они одолели ОАЭ (2:1), а в решающем поединке взяли верх над хозяевами турнира — 3:2.

Голландия

«Оранжевые» пропускают уже 2-й кряду международный турнир. Вслед за Евро-2016 голландцы теперь не смогли квалифицироваться еще и на ЧМ-2018.

В своей отборочной группе сборная Голландии смогла занять только 3-е место, пропустив вперед национальные команды Франции и Швеции. Что правда, 2-м шведам она уступила только по дополнительным показателям.

Определяющими стали 2-а поражения от французов (0:1 и 0:4), а также проигрыш в Болгарии со счетом 0:2. Со своими прямыми конкурентами, шведами, «летучий голландец» взял 4-е очка.

После завершения квалификации к ЧМ Голландия провела 4-е товарищеских матча. Одолела Шотландию (1:0) и Румынию (3:0) на выезде, на нейтральном поле переиграла Португалию (3:0) и на своем поле уступила Англии (0:1).

Между собой противники провели 2-а поединка, в которых победу праздновали только голландцы (2:1 и 2:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Голландию, оценивая победу гостей с коэффициентом 2,14.

За успех Словакии предлагают 3,70, а ничью оценивают с коэффициентом 3,20.

Обе сборные не попали на ЧМ в России и теперь будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками в дебютном турнире Лиге наций, который стартует в сентябре.

Голландия на данный момент выглядит сильнее, но за счет своего поля, можно ждать хорошей игры и от Словакии. Обе команды забьют: да — хороший вариант для этой игры.