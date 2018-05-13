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    Поможет ли «Динамо» армейцам обогнать «Спартак»?

    «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

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    «Спартак» — «Динамо»
    «Спартак» — «Динамо»
    Спартак — Динамо14:00
    В воскресенье, 13 мая, «Спартак» на своем поле примет «Динамо» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Динамо».

    «Спартак»

    Заключительный отрезок красно-белым не слишком удался. После шестиматчевой победной серии в середине апреля началась черная полоса.

    Все прогнозы на РФПЛ

    «Спартак» в чемпионате проиграл «Уралу» (1:2) на выезде, а затем вылетел из Кубка России, в полуфинале уступив по пенальти «Тосно» (1:1, 4:5).

    Домашний матч с «Ахматом» завершился поражением со счетом 1:3, практически вычеркнувшим команду Массимо Карреры из чемпионской гонки.

    1,91Промес забьет К тому же прессе начали появляться слухи о возможной отставке тренера и конфликтах между тренером и игроками.

    Слухи пересекло руководство, а Каррера усадив на лавку капитана команда Дениса Глушакова, выиграл два последних матча, победив на выезде «Амкар» (2:0) и дома обыграв «Ростов» (2:0).

    Накануне последнего тура «Спартак» с 56 очками идет на втором месте, всего на очко опережая ЦСКА. Красно-белые гарантировали себе место в Лиге чемпионов, но ЦСКА еще может подвинуть их на третье место, а значит вместо группового этапа команде прижется играть в 3-м квалификационном раунде.

    Ближайшие события

    Разница мячей — 51-31, у «Спартака» самая забивная атака. Лучший бомбардир с 15 годами и 7 ассистами в РФПЛ — Квинси Промес. Еще 10 голов и 7 передач у Луиса Адриано. 6 передач и 2 гола записал на свой счет Зе Луиш.

    В предстоящем матче не сыграют травмированный голкипер Александр Селихов, защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев и Никола Максимович, хавбек Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш.

    «Динамо»

    Футболисты Дмитрия Хохлова в апреле провели целую серию матчей с лидерами, для начала одолев в столичном дерби ЦСКА со счетом 2:1.

    Затем «Динамо» дома разгромно проиграло «Локомотиву» (0:4) и на выезде уступило «Зениту» (1:2), сравняв счет на последних минутах, но тут же пропустив второй раз.

    Затем московский клуб одержал выездную победу над «СКА-Хабаровском» со счетом 1:0, на своем поле разошелся миром с «Рубином» (0:0), а в последнем матче победил на выезде «Тосно» (2:1),

    2,25Спартак победит и ТБ 2,5 За тур до конца российского первенства «Динамо» расположились на 10-й строке в турнирной таблице РФПЛ с 37 очками, гарантировав себе место в РФПЛ.

    Команда Хохлова на 3 пункта опережает «Амкар», который находится в зоне переходных матчей, и даже в случае равенства очков, пермяки окажутся ниже — по личным встречам (3:0, 1:2).

    Разница мячей 28-30. Лучший бомбардир с 7 голами и 6 передачами — Александр Ташаев. Еще 5 голов и 1 ассист у Кирилла Панченко, 3 мяча и 4 передачи у Евгения Луценко.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный форвард Антон Терехов.

    В первом круге «Динамо» уступало «Спартаку» со счетом 0:2, но сумело уйти от поражения в компенсированное время — 2:2. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл оба матча (3:0 дома и 3:2 на выезде).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Спартак», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,50.

    За успех «Динамо» предлагают 5,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,0.

    1,91Гол с 76 минуты и до конца матча Обе команды постараются завершить сезон на яркой ноте, а столичное дерби всегда случит мотиватором, даже когда других не осталось. «Спартак» выглядит мощнее соперника, первый матч с которым пришелся на не самый лучший период сезона. Сейчас «Спартак» своего не упустит. «Динамо», скорее всего сможет отличиться, а травма основного вратаря красно-белых им поможет в этом.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,85 и «тотал голов больше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа "Динамо" +2 гола» — за 1,40.

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